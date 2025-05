Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Escorpio y Acuario, ¡tienen que terminar esa relación!

Quienes cumplan hoy, 5 de mayo, son bastante afortunados, pues esta es una fecha muy especial. El número 5 representa los cinco sentidos, las llagas de cristo y la mano poderosa de Dios. También hace alusión al amor y la fortaleza familiar, es por eso que estas personas suelen ser muy intuitivas y casi nunca se equivocan, además de amorosas y comprensibles.

Según el profesor, su número de la suerte es el 2855. Y le recomienda encender una vela de color verde; pida salud, esperanza y prosperidad

Nos encontramos en el ‘Cuarto Creciente’, pida por sus proyectos que está realizando y tiene en mente, con el respaldo de la luna, fortalecerá y concretará todo lo que se proponga.

Santo del día: San Ángel de Sicilia

Color del día: Azul

Número del día: 9076

Recomendación del día: Tome 5 lentejas y decrete 5 metas y proyectos que tenga en cada una. Finalmente, guárdelas en su billetera.

Frase de reflexión: “Hoy abro en este portal las mejores oportunidades para mi vida”

Fruta del día: Mandarina

Horóscopo de HOY:

Golden retro style zodiac signs background / mustafahacalaki Ampliar

Aries:

Tendrá muchos retos en la parte económica, unos le pagarán y a otros debe pagarles. Es importante que aproveche este momento para buscar otras fuentes de ingreso para su vida. De todas formas, no se preocupe demasiado, pues en el camino se presentaran nuevas personas que le van a ayudar a su situación

En las cuestiones amorosas, si es necesario que las mejore y fortalezca, puede que desamor sea una de las razones por las que su parte económica está desordenada.

Número de la suerte: 3590

Leo:

Algo muy interesante va a suceder en las cuestiones laborales, pues actualmente usted tiene miedos, puede que no se sienta del todo bien en su trabajo, o tal vez no le guste, por eso debe tomar una decisión lo antes posible.

Es importante que le pida a Dios que lo ponga en el lugar correcto, con la gente precisa y el tiempo indicado, a´si muchas cosas se van a aclarar y con ellas su parte amorosa y laboral, pues tiene muy buenos augurios en el amor; armonía y equilibrio.

Número de la suerte: 0133

Sagitario:

Puede que se esté sintiendo frustrado y derrotado en estos momentos, pues muchos de sus planes no se han dado, pero no se preocupe, deje que la voluntad de Dios se haga, a veces este quiere enseñarle y recordarle que ese no es el camino. Lo que usted debe hacer es enfocarse en buscar otras rutas, aquellas que disimuladamente Dios le abre.

Como un consuelo, este mes le llegará un viaje a otro país, este será bueno para hacer nuevos y fructíferos contactos tanto personales como laborales. Además, dese una oportunidad en los juegos de azar, la Rueda de la Fortuna gira a su favor.

Número de la suerte: 3988

Tauro:

Revise qué tiene que cambiar en usted, todo en la vida al tiempo no se puede tener, a veces hay que renunciar a una cosa para obtener otras. Aprenda a ser más despegado de las cosas, esos apegos son muy perjudiciales, hay que darle libertad a las cosas.

Quienes quieren comprar un vehículo o comprar un negocio, tendrán éxito. Pero debe tener paciencia, si la tiene llegará un gran éxito. Tampoco puede seguir siendo rencoroso, así que tranquilidad y paciencia.

Número de la suerte: 4370

Virgo:

Muy buenas noticias, las cargas del pasado se equilibran, lo que le permitirá tener una semana con mucha calma y armonía para descansar. Además, se les presentará una oportunidad para conocer sitios nuevos

Número de la suerte: 2588

Capricornio:

Un mes con mucho trabajo y actividad financiera. Puede que se llegue a sentir agobiado, pero tranquilo, la recompensa que va a recibir vale todo el sufrimiento, eso sí, hágalo todo con amor.

Por otro lado, tendrá un gran movimiento de dinero en algo relacionado con una vivienda o un carro, negocie muy bien los precios, será una inversión buena para su futuro.

Número de la suerte: 5772

Géminis:

No desfallezca, hoy más que nunca tiene que seguir hacia adelante sin importar lo que pase. Usted suele frenarse porque las cosas no dan un resultado inmediato, pero tiene que dejarlas madurar y ser más constante.

Tampoco comente todo lo que hace, la envidia está a su alrededor y pueden perjudicarlo gravemente. Aproveche los maravillosos viajes y trabajos que le va a traer la vida, pero siempre en silencio.

Número de la suerte: 0252

Libra:

Lo único que necesita es tener firmeza en todo lo que hace, de resto, la vida se encargará de ponerle en el camino a las personas indicadas para ayudarlo, estas le permitirán lograr sus metas. Como si fuera poco, una Escalera de Éxito lo acompaña, por lo que se le aprobará un préstamo y tendrá grandes ganancias en los negocios

No está de más advertirle que se cuide mucho las piernas y los pies, puede que vaya a tener alguna complicación con estos, esté muy atento.

Número de la suerte: 1378

Acuario:

Las cosas están un poco quietas, pero no importa, siga trabajando y deseando lo que quiere. En cualquier momento la vida le dará una gran recompensa, así que tranquilo, solo no deje de soñar

En cuanto al amor, revise muy bien su situación, ¿es realmente la persona con la que quiere estar toda la vida? Si la respuesta es no, será mejor salir de esa relación. Uno siempre debe amar al otro si está convencido, pero no este con alguien por seguir la rutina, ese es el mayor pecado.

Número de la suerte: 0833

knife cutting between bride and groom figurines, relationship breakup / Peter Dazeley Ampliar

Cáncer:

Esta semana estará llena de soluciones para esos problemas que cargaba desde hace varios meses, la Luna le dará esa fortaleza para superar sin problema varios obstáculos. Dentro de la lluvia de soluciones llega un muy buen dinero, úselo sabiamente. De igual forma viene acompañado con un acenso o una mejor oferta laboral. Felicitaciones.

Número de la suerte: 1586

Escorpión:

Abra bien los ojos, hay traición a su alrededor, no olvide que esta viene de quien uno menos espera, es muy probable que sea alguien muy cercano a usted. Desconfíe especialmente de los que son intensos, recuerde que “Gente melosa, gente amargosa”.

Por otro lado, le llega una forma de papeles muy efectiva y poderosa, que traerá estabilidad y tranquilidad a su vida.

En la parte amorosa todo va a mejorar si suelta las cosas, muchas veces la mejor solución es que una persona se marche y la relación termine, así se le abrirán puertas a nuevas y mejores personas.

Número de la suerte: 4091

Businessman Holding Knife Behind Back / moodboard Ampliar

Piscis:

Tendrá muchos trabajos y compromisos este mes, pero tranquilo que trae su respectiva recompensa. También realizará una firma de papeles muy importante, así que lea con cautela y rigurosidad.

Quienes tengan un emprendimiento, o vayan a iniciar uno, tendrán mucho éxito. Del mismo modo, recibirán grandes gestos de amor y cariño de sus seres queridos, disfrute estos momentos al máximo.

Número de la suerte: 3880