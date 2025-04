Apagón eléctrico en España EN VIVO: restablecimiento del servicio, última hora y razones del corte

En horas de la madrugada, del día de ayer lunes 28 de abril, España, Portugal y algunas zonas de Francia, se vieron afectadas por el apagón masivo que dejo a sus habitantes sin luz. De acuerdo con los reportes locales, el suministro eléctrico se vio afectado desde las 10.30 GM (5:30 a.m. hora local), por motivos desconocidos que aún continúan en estudio.

“Se ha recuperado el 99% de la electricidad”: Alicia García, periodista de Madrid

En medio de la incertidumbre de no conocer los motivos del apagón, la periodista Alicia García comentó para en 6AM de Caracol Radio, como el servicio para ella fue restablecido a las 9:00 p.m. (hora Madrid), pero muchas personas continuaron presentando fallas hasta la madrugada.

“Ya está casi toda España completamente recuperada a nivel peninsular, es verdad que a primera hora de la mañana del día de hoy se han registrado algunas incidencias en las Islas Canarias, y nada, de momento el gobierno no ha dado ninguna versión oficial” afirmó García.

La periodista agregó que hasta el momento Red Eléctrica de España, empresa encargada de la electricidad en el país, ha descartado que se trate de un ciberataque y la Aemet, encargada de la meteorología, negó que fuera un problema de este tipo como se rumoró en gran parte del país.

En general, en medio del apagón, García explicó que se mantuvo la calma y los residentes siguieron las recomendaciones enviadas por el gobierno desde el primer momento. “En los supermercados sí que es verdad que se registraron como varias personas que fueron e intentaron como agotar algunos productos de primera necesidad, pero la actitud de la sociedad española fue ejemplar”, concluyó.

Por otro lado, los aeropuertos no sufrieron ninguna afectación. Los vuelos continúan con normalidad, caso contrario a las líneas de tren que han tenido retrasos y cancelaciones. En Madrid se han estado movilizando a través del metro esperando el resto de los servicios de transporte se restablezcan.

¿Qué dice el Gobierno Español sobre lo que vendrá después del apagón?

Las autoridades del país europeo explican que no hay probabilidad que haya un corte de energía masivo. No obstante, “según lo que contó la periodista internacional, Ana Beatriz Ángel, “están investigando todavía las causas, con mucha incertidumbre, pero por ahora nos aseguran que España es un país muy seguro en temas de electricidad”.

El impacto de este apagón, como explicó la comunicadora, fue de tal magnitud que servicios esenciales como los de transporte y abastecimiento de comida se detuvieron. De hecho, tan solo se podía pagar con efectivo y en el metro de Madrid muchas personas quedaron atrapadas en vía intermedias entre estaciones.

La conexión telefónica y el Internet volvió a la normalidad a las diez de la noche, hora España, y, de acuerdo con el testimonio de Ángel, “no estaba preparado nadie ni las generaciones mayores, pero las personas más jóvenes, por ejemplo, no tenían efectivo, no tenían cómo ir a hacer la compra en supermercado”.

Gran parte de los supermercados estaban con largas filas y la gente estaba comprando atún, agua y papel higiénico.

En cuanto al tráfico de vehículos particulares, no se presentaron accidentes graves y la policía controló el flujo de los carros en las principales vías de la capital española y de grandes ciudades. Agregó la periodista que, “la gente trató de ser responsable, de no asustar a la población y de no circular noticias falsas también”.

El impacto de la interconexión con otros países

A raíz de esta crisis de energía generalizada, países como Francia y Marruecos brindaron suministro de energía a España. Por ejemplo, la nación de Norte de África realizó un racionamiento de electricidad para que las redes del sur de Europa no se vieran impactadas y el Gobierno francés se ofreció a dar este servicio.

Entre otros temas que destacaron durante este apagón fueron las relaciones convulsas entre partidos de oposición y el Presidente, Pedro Sánchez: “durante las primeras seis horas no se informó a los ciudadanos, no se sabía bien qué era lo que estaba pasando, no había certeza sobre cuándo volvería a la electricidad a todo el país. Así que sí, ya empezaron a culpar al presidente del gobierno. Sin embargo, la verdad es que el presidente de inmediato actuó”.