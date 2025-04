Virginia Giuffre, mujer que reveló abusos sexuales de Jeffrey Epstein y principe Andrés, se suicidó

Virginia Giuffre, que acusó a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de abuso sexual, se suicidó en su casa en Australia, anunció su familia este sábado.

“Con el corazón completamente roto anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental”, afirmó la familia en un comunicado facilitado por su agente.

“Perdió la vida debido a un suicidio, después de haber sido durante toda su vida víctima de abusos sexuales y tráfico sexual”, declara el escrito.

Giuffre, con nacionalidades australiana y estadounidense, tenía 41 años y tres hijos. Había acusado a Epstein de usarla como esclava sexual y al príncipe Andrés de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años.

El magnate se quitó al vida en 2019 en una prisión de Nueva York mientras esperaba el inicio de su juicio por crímenes sexuales.

De su parte, el hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones, pero pactó con Giuffre un acuerdo multimillonario para evitar ir a juicio.

“No hay palabras que puedan expresar la grave pérdida que sentimos hoy con el fallecimiento de nuestra dulce Virginia”, dijo la familia, que alabó su “increíble coraje”.

“Al final, el daño del maltrato fue tan pesado que se hizo insoportable para Virginia”, agregó.

La policía del estado de Australia Occidental comunicó que los equipos de emergencia habían recibido un aviso por una mujer de 41 años hallada inconsciente en su casa en Neergabby, al norte de Perth.

“Lamentablemente, la mujer de 41 años fue declarada muerta en el lugar”, afirma la policía, que no suele revelar identidades en estos casos.

El mes pasado, Giuffre fue hospitalizada después de que su coche fuera embestido por un bus escolar al norte de Perth. Entonces, la mujer publicó en Instagram un alarmante mensaje junto a una fotografía con heridas y hematomas en su rostro.

“Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió.

La denuncia de Giuffre

Su testimonio resultó clave en la investigación que derivó en la condena de 20 años contra la británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha de Epstein, encontrada culpable por cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad, reclutadas para el empresario e inversionista financiero.

“Quiero dejar una cosa clara. Jeffrey Epstein es un terrible pedófilo, sin lugar a dudas; pero nunca lo hubiera conocido si no hubiera sido por ti”, dijo Giuffre en un mensaje enviado el día de la condena de Maxwell.

En 2021, Giuffre esgrimió en una demanda civil que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel, en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años (y él tenía 41) a cambio de 15.000 dólares.

“Se vio obligada (Giuffre) mediante amenazas expresas o implícitas, por Epstein, Maxwell y/o el príncipe Andrés a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, y temía la muerte o lesiones físicas, tanto para ella como para otra persona, y otras repercusiones por desobedecer a Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés debido a sus poderosas conexiones, riqueza y autoridad”, rezaba la demanda.

Su denuncia incluía una foto del príncipe Andrés abrazando a Giuffre mientras Maxwell sonríe a la cámara desde el fondo de la imagen.

A pesar de diversos acuerdos entre las partes que evitaron mayores consecuencias para el príncipe Andrés, el Palacio de Buckingham le despojó de sus funciones militares y del título real.