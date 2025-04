Las llamadas interceptadas en las que Uribe y Cadena hablan de los ‘expara’ Monsalve y Tuso Sierra

Este viernes 25 de abril, en la audiencia de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía presentó dos nuevas testigos: las investigadoras del CTI, Lina María Solano Cuéllar y Carolina Vargas Villamil.

Ambas declaran sobre las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente en el años 2018, evidencias clave en el proceso en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Carlos López, alias Caliche

La investigadora Solano Cuéllar testificó sobre la interceptación de la línea de Carlos Eduardo López Callejas -alias Caliche-, un comerciante del Caquetá: “se logró conocer que el señor Carlos Eduardo López Callejas tuvo conversaciones relacionadas con venta y tenía conocimientos de dónde vendían armas, al parecer de fuego, y también tuvo conversaciones relacionadas a una citación de la Corte Suprema y habló temas políticos (...) Carlos sostuvo conversación con un hombre desconocido a quien le comentó de que por noticias había salido un escándalo de una persona a la cual llamó como Uribe y se me hizo interés para informar dicha información”.

#Justicia| La @FiscaliaCol sigue revelando interceptaciones en el juicio a @AlvaroUribeVel.



📞: “Es que el viejo ese fue el administrador de la finca allá del viejo Uribe, entonces Iván Cepeda está pegado ahí de ese chicharrón (…) le ofreció al amigo mío prebendas, que le daba… pic.twitter.com/9qGqX3JVo2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

Juan Guillermo Monsalve

En otra de las llamadas interceptadas reveladas en la audiencia de hoy, el expresidente Álvaro Uribe conversaba con su abogado Diego Cadena sobre el condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, y una carta que se habría comprometido a escribir.

Cadena: “Vengo de La Picota, me entrevisté con el señor, me manda a presentarle una disculpa. Me dijo que va a hacer la declaración. Yo le dije, hágala de su puño y letra, esto es un tema que hay que hacerlo muy transparente”.

Uribe: “¿Él te dice que él fue presionado por Cepeda contra mí?”

Cadena: “Que él fue presionado y en su condición de condenado cualquier ayuda que le ofrezcan es oro, y él se dejó vender esa idea, se ilusionó y cometió el error de declarar en contra suya y su hermano”

Uribe: “Que sea claro que aquí no hay nada oscuro, ni ningún interés de ofrecerle prebendas”.

#Justicia| Se siguen revelando en juicio las conversaciones interceptadas de @AlvaroUribeVel y @DiegoCadenaLaw sobre el exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve.



📞 Cadena: “Vengo de La Picota, me entrevisté con el señor, me manda a presentarle una disculpa. Me dijo que va a… pic.twitter.com/LHVQchijp4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra

También, se expuso una grabación en la que el exmandatario y su abogado hablaban de otro exparamilitar: Juan Carlos “El Tuso” Sierra.

Uribe: Me dicen que le han pedido una declaración a este Tuso Sierra para el 5 y 7 de mayo. Me dicen de Medellín, pero no lo tengo todavía claro.

Cadena: Presidente tenemos que hacer lo siguiente, escúcheme muy bien, no nos aceptaron los testigos porque en el recurso de reposición no atacamos lo que realmente se había dicho, pero lo que debemos hacer es, vamos a presentar la declaración de Enrique Pardo, el compañero de Monsalve, y no tuvieron en cuenta la de Carlos Enrique Vélez. Pero bueno, la del Tuso sí empieza a tumbarle la credibilidad de ellos, eso me deja muy tranquilo.

Uribe: Él no quiere involucrar en esto ni a Barceló, ni Juan Carlos Giraldo.

Cadena: Presidente, yo al señor en la entrevista que le hice, le dije: ‘le voy a pedir el favor de lo que usted me diga, que sea lo que usted quiere decirle al país y hacerle saber a la corte, ni más ni menos’; yo anoté y tomé nota claramente de lo que el señor me dice, ya si cambia de parecer pues, ni modo.

Uribe: ¿Usted tiene la manera de hablar con quien allá?

Cadena: Directamente con él, presidente.

Uribe: Dígale que lo importante es que él declare lo que quiera decir, que si tiene que quitarle o agregarle allá, que tranquilo.