Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Libra y Cáncer, tiene que arreglar su situación amorosa

Hoy 25 de abril, es una fecha llena de bendiciones del Cielo, ya que el 25 es el número de la prosperidad y armonía divina, además si sumamos ambos dígitos no da 7, el número de Dios. Los cumpleañeros en esta fecha son bendecidos y respaldados por los ángeles, Dios siempre estará de su lado.

Su número de la suerte es el 4970, y el profesor le recomienda buscar 25 monedas de un mismo valor y gastar una diariamente. Cuando solo le falte una, guárdela por el resto del año. La prosperidad económica llegará a usted

Por otro lado, el Cuarto Menguante está finalizando, el profesor le recomienda pensar y decretar lo mejor para su vida, ya que es una fecha para limpiar y renovar energías.

Santo del día: San Marcos

Color del día: Blanco

Número del día: 7648

Recomendación del día: Tome 3 monedas del mismo valor y siémbrelas en una matera, y repita todos los días: “llega para mi salud, dinero y amor”

Frase de reflexión: “La prosperidad y la riqueza llegan a mi vida”

Horóscopo de HOY:

Aries:

Usted no puede pretender ser el salvador de los demás. En este momento tiene muchas cargas que no le corresponden, y todo porque no sabe soltar a las personas. Recuerde que todos tienen el derecho de vivir, usted no puede manejar la vida de los demás, déjelos crecer solos. Sus intenciones no son malas, puede ayudarlos con un consejo, pero no hacerles las cosas o entrometerse en su vida, ese es el mayor error .

Número de la suerte: 7802

Leo:

¡Pilas! Tiene que dejar de renegar y maldecir, su negativismo lo llena de mala energía. Además, usted pretende pedirle a Dios que lo ayude, con la misma boca con la que maldice la vida, y así no pueden ser las cosas, procure que todo lo que diga su voz sea con amor. Tampoco olvide ser cuidadoso con sus palabras, porque “La palabra tiene poder, y el verbo se hizo carne”.

Número de la suerte: 3611

head shot of man shouting to camera against purple background / Tara Moore Ampliar

Sagitario:

Mucho cuidado, la imprudencia está acabando con usted. Todo lo que cuenta a los demás, solo debería interesarle a usted, enfóquese en sus cosas y sea prudente, en ocasiones le hace mucho daño a los demás y a usted mismo.

Usted se justifica en que dice la verdad, y puede que sea cierto todo lo que habla, pero hay cosas que no se pueden decir en determinados momentos y a ciertas personas. ¿Cuántas veces no ha perdido amistades, relaciones y hasta oportunidades por ser descuidado con su boca? Pídale a San José, el santo de la prudencia, que lo ayude.

Número de la suerte: 5325

Tauro:

Luche por sus sueños, no importa lo mucho que tenga que trabajar. A veces, usted quiere botar la toalla y no seguir, pero recuerde que desde el vientre estamos en una lucha, la vida es así. Pero eso es bueno, si la vida solo se tratara de descansar no habría ilusión, y sin ilusión la vida no vale la pena.

Siga adelante, que el mes de mayo tare grandes recompensas para usted, no lo olvide, asuma la única responsabilidad que tiene. Vivir.

Número de la suerte: 4203

Virgo:

Su mayor pecado es ser perfeccionista. Se le olvida que la única perfecta es la vida, y aun así no la acepta. Tiene que aprender a adaptarse a las situaciones que el universo le trae, supere esos obstáculos y siga el camino que le marca, de lo contrario va a sufrir mucho.

Por otro lado, para el mes de mayo llega una gran Estrella de la Suerte, pero el profesor le reitera, “Tanto las cosas buenas como malas van a pasar”.

Número de la suerte: 0039

Capricornio:

Usted es muy sensible y volátil cuando alguien le dice algo que no le gusta. Tiene que dejar esa intransigencia, porque lo está arrastrando. Así mismo, deje de usar a las personas, usted las tiene un rato y después las abandona porque cree que puede hacer todo solo, cuando la verdad es que no, todos necesitan de los demás. No se ponga más barreras para dar y recibir amor en las cosas que hace.

Número de la suerte: 3442

Géminis:

Hoy las noticias no son buenas, ¡tiene que despertarse! Deje ese drama, su actitud frente a las cosas es determínate. Si las quiere superar tiene que cambiar su visión, levantarse y seguir adelante con sus proyectos. ¡Ánimo que la vida es una!

Número de la suerte: 7823

Libra:

¡Es suficiente! No mendigué más amor, si la persona ya le aclaró que no quiere seguir, usted tiene que soltarlo. Él está siendo sincero y usted es que se quiere engañar, nunca ruegue algo tan natural como el amor.

Además, si no arregla su parte amorosa, jamás podrá solucionar su situación económica. La estabilidad emocional es la base de nuestra vida.

Número de la suerte: 9815

Acuario:

Muchas cosas no van a salir como usted tenía planeado, pero no se puede morir por eso. La vida siempre continua, y su único deber es buscar nuevas alternativas para superar los obstáculos. No se desilusione, que si la vida no le abre esas puertas, es porque no le convenían, además si se cierra, mil ventanas más se abren.

Tampoco debe olvidar que la felicidad no depende de terceros ni de una situación en específico, nace en usted, solo así se puede ser verdaderamente feliz.

Número de la suerte: 9446

Cáncer:

Tiene que trabajar mucho su parte amorosa, si no la controla y estabiliza, ni sus sueños, ni su parte económica van a fluir, sin amor nada funciona. Arregle esas relaciones que están fracturadas con familiares, amigos y parejas. Pero sobre todo debe aprender a amarse a usted mismo, así podrá sanar su alma y su corazón, y también le permitirá perdonarse a usted y a los demás.

Número de la suerte: 0875

Heartbreak concept / Ana Maria Serrano Ampliar

Escorpio:

Los rencores que está guardando en su corazón lo están carcomiendo. Debe dejar ese odio, de lo contrario será muy perjudicial para su salud y sus proyectos. Para poder sanarlas de perdonar a los demás, pero en especial a usted mismo, esto le traerá una tranquilidad superior a su vida que va a permitirle alcanzar sus metas. No desaproveche todas las maravillas que le promete este año, solucione esto para que nada se pierda.

Número de la suerte: 4819

Piscis:

No se encierre en su propia vida, usted, a veces finge que todo está bien ante los demás, pero la realidad es que no. Permítase desahogarse, grite, llore y hable con alguien, así sacará toda esa tristeza y melancolía que guarda en su corazón. No olvide que acumular los desaires de la vida afectan su salud, cuídese mucho.

Número de la suerte: 7044