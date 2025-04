Cuartos de final de Champions League: así se jugarán los partidos de vuelta

Luego de disputarse los partidos de ida de los cuartos de final de Champions League el 8 y 9 de abril, inició una nueva semana cargada de expectativa por los partidos de vuelta, donde los equipos continuarán su lucha por un cupo a en la final que se llevará a cabo en Múnich. Es importante recordar que cada vez que la final se ha llevado a cabo en este escenario, un equipo nuevo conquista ‘La Orejona’.

Considerando que los clubes instalados en cuartos de final disputaron su partido en Liga local el fin de semana, justo en medio de los dos partidos de la serie en Champions; la mitad consiguió un triunfo, tres equipos registraron empates, y uno no jugó. Lo anterior demuestra que llegar hasta esta instancia no solamente requiere de buen rendimiento en la competición, sino que también es fundamental que el entrenador cuente con un plantel amplio y con variantes de juego para afrontar, al menos, dos torneos de manera simultánea.

Los equipos que cumplieron en sus respectivas ligas, fueron Barcelona (venció 1-0 a Leganés), Aston Villa (venció 3-0 a Southampton), Inter de Milán (venció 3-1 a Cagliari) y Real Madrid (venció 1-0 a Alavés. Mientras que Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Arsenal, pese a que no perdieron, no pasaron el empate. Por su parte, PSG no jugó durante el fin de semana, y por ende, es el equipo que llegará con más días de descanso a jugar el partido de vuelta de la Champions League.

Fecha y hora de cada partido de Champions League:

El partido, que a priori, es el más llamativo de la jornada de Champions League, es el desarrollo del partido de vuelta entre Real Madrid y Arsenal, producto del sorpresivo 3-0 en el partido de ida a favor de ‘The Gunners’. Este compromiso será transmitido a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como las novedades en los cuatro juegos, en el portal web, caracol.com.co. A continuación, fechas y horario de los partidos de vuelta en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Martes 15 de abril

2:00 pm - Aston Villa (1) vs. PSG (3)

Estadio: Villa Park

2:00 pm - Borussia Dortmund (0) vs. Barcelona (4)

Estadio: Signal Iduna Park

Miércoles 16 de abril

2:00 pm - Real Madrid (0) vs. Arsenal (3)

Estadio: Santiago Bernabéu

2:00 pm - Inter (2) vs. Bayern Múnich (1)

Estadio: San Siro