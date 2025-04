¿Qué pasó con WhatsApp?: Usuarios reportan fallas al enviar mensajes en la aplicación

WhatsApp. I Foto: Silas Stein/picture alliance via Getty Images. / picture alliance

Los principales problemas que detectaron incluyen en no enviar mensajes, especialmente en chats grupales, dificultades para compartir archivos multimedia y enlaces. Además, muchos usuarios informaron que WhatsApp Web no cargaba correctamente.

Durante la caída de la plataforma, los usuarios se quejaban en diferentes redes sociales descifrando si el problema era generalizado.

Asimismo, la plataforma Downdetector que es la encargada de registrar los daños de estas aplicaciones reportó que la caída de WhatsApp se generó entre las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

El daño de envío y de entregas de mensajes de la aplicación tuvo alcance a nivel global. El reporte se registró en países como: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y México.

Finalmente, la empresa tecnológica (Meta) no ha emitido algún comunicado explicando las causas del fallo de WhatsApp. Sin embargo, varios usuarios han reportado que la aplicación volvió a restablecer su servicio al medio día.