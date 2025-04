Oposición cuestiona al ministro de Salud de querer expropiar a los niños

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo en una rueda de prensa declaró que “todo niño, niña o menores de 18 años, la patria potestad es del Estado” refiriéndose a los padres que no dejan vacunar a sus hijos contra la fiebre amarilla.

Por estas declaraciones, voces de distintos sectores políticos arremetieron en contra. Además, señalan al Gobierno actual de intervenir en la crianza de los menores.

El ex-vicepresidente Germán Vargas Lleras asegura que la mención del ministro frente la patria potestad de los menores “Es inaceptable, ya que estas declaraciones es un desvarío peligrosamente autoritario. Agrega que la patria de potestad es de los padres y lo consagra el Código Civil”

¿Ignorancia jurídica o sinceridad totalitaria? Lo del ministro de Salud es inaceptable. Decir que la patria potestad pertenece al Estado es un desvarío peligrosamente autoritario. La patria potestad es de los padres, lo consagra el Código Civil. El Estado protege, no reemplaza.…

Por otro lado, el vocero del centro democrático, Sebastián López dijo que las declaraciones del ministro de salud se refleja como mensajes comunistas, aclarando que los niños son de sus familias, no del Gobierno.

“Ahora Petro a través de su ministro de Salud nos quiere expropiar a nuestros hijos en Colombia. Eso es comunismo puro y duro y es una estrategia para atacar nuestra célula fundamental colombiana que es la familia, es donde se cimienta toda nuestra unidad, indicó.

“Tenemos que rechazar tajantemente esta propuesta comunista que hace Petro a través de su ministro de salud. No solamente quieren expropiar el país, nuestras instituciones y el Estado de Derecho y la salud, sino ahora también a nuestros hijos. No lo podemos permitir.”

¡Los hijos son de la familia, no del estado! Hasta la familia quieren acabar estos comunistas 😡 Defendamos nuestros principios y valores. ¡Fuera Petro!

El partido Cambio Radical también se une al inconformismo de las declaraciones del ministro de Salud, afirmando que “Estos discursos son disfrazados de protección” y derechos”.

Con discursos disfrazados de "protección" y "derechos", quieren arrebatarnos absolutamente todo, no hay equidad cuando se impone por la fuerza ni justicia cuando se gobierna desde el abuso del poder. ¡El extremismo ideológico solo ha llevado que los colombianos estén más…

El partido Conservador también rechaza las declaraciones del ministro de Salud, asegurando que estas afirmaciones traen la memoria de los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios y socialistas que usaron el control y adoctrinamiento de los niños para fines políticos.

Rechazamos con vehemencia las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quién afirmó públicamente que los niños pertenecen al Estado hasta los 18 años y que la patria potestad es del Gobierno.



Estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de…

Por otra parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo, “Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque, que las familias colombianas no están solas”

Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios.



No se equivoque que las familias colombianas no están…

Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicó en su cuenta de X afirma que estas declaraciones son falsas y asegura que da un mensaje autoritario, ya que no tiene un sustento legal.

“Ni siquiera en la protección del Estado pasa la patria de potestad al estado. En estos casos, lo que pasa es que los niños son representados por los defensores de familia, adoptivos o hasta que el juez defina su situación jurídica. Pero nunca pasa la patria de potestad al Gobierno” agregó.