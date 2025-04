En Hora 20 el análisis a los avances y retrocesos de la paz total; la entrega de armas de Comuneros del Sur en Nariño, el acuerdo de erradicación con otra disidencia de las disidencias, pero al tiempo el camino bloqueado con el ELN, los resultados del Congreso por la Paz de este fin de semana, de la violencia en Buenaventura y de otros diálogos exploratorios que se enredan. También, una mirada al Tren de Aragua, lo que supuestamente piensa el Presidente y las nuevas tensiones con Washington.

Lo que dicen los panelistas

Para Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, la Paz Total sigue estando en cuidados intensivos, no es una política exitosa. Dijo que la cantidad de variables que van a tener que ocurrir para que llegue a buen puerto son muchísimas. Según Bonilla, no en todos los casos hay un Gobierno que está dispuesto incluir a las autoridades locales, ni un grupo armado que esté en un punto de agotamiento con la guerra y que además tenga algún arraigo comunitario que les permita hacer acuerdos cumplibles. Concluyó que los retos que vienen para comuneros del Sur y para Gobierno Nacional son inmensos ya que algunos miembros de Comuneros no van a querer entrar dentro del acuerdo, no se van a querer desarmar y por lo tanto, se podría repetir la historia de otros procesos.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, dijo que esta política es todo menos total porque los tiempos están pasando y lo que se ve es que el país está enfrentando una crisis de seguridad ya que nunca se planteó un estado final deseado de las negociaciones. Afirmó que está muy mal formulado el tema de los cultivos ilícitos porque nuevamente se vuelve a la idea equivocada de creer que esto se resuelve simplemente comprando los cultivos, pagando unos precios y además haciendo promesas de estabilización de compra de los productos agropecuarios que se puedan llegar a cultivar. “Es un error porque es una falsa expectativa, porque eso querría decir que el Gobierno central tendría que comprar, la producción de todos los lugares del país donde uno esperaría que se sustituya el cultivo de coca, y el incentivo perverso, que ya lo vivimos con el PNIS, es que pagar por erradicar, lo que llevó fue que se cultivara mucho más”, dijo el director del Instituto.

También expresó que hay una cantidad de hechos que demuestran que no hay una claridad, ni estratégica ni operacional y sobre todo no hay una hoja de ruta para construir la Paz Total, porque se privilegió un ideario basado únicamente en buenas intenciones, sin tener en cuenta las características de los grupos, la naturaleza criminal de las organizaciones dinámicas cambiantes, y eso hizo que el Estado no se adaptar a esa realidad.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista. Expresó que cree que ya no va a haber una Paz Total. “No es un secreto que el conflicto ha cambiado y han cambiado también las formas de negociar con los diferentes actores. Este gobierno ha hecho una apuesta por una negociación territorial, es decir, esas negociaciones nacionales con estructuras que tienen presencia en todos los departamentos que están jerárquicamente estructuradas, ya son cosas del pasado”, dijo en referencia a la estrategia de pensar los procesos de manera territorial.

De igual manera, Cifuentes dijo sentirse confundido en cuanto a la falta de un marco jurídico claro de las negociaciones que se están adelantando. Considera necesario revisar los aspectos jurídicos “porque no está claro que ni la ley 2272 o la ley de Paz Total, ni el Marco jurídico aplicable a las FARC, automáticamente les aplique a ellos. Esa revisión jurídica se tiene que hacer”, afirmó.

Daniel Mejía, profesor y exsecretario de Seguridad de Bogotá, manifestó que lo que se está viendo hoy con la Paz Total es un síntoma del desorden de las negociaciones que ha adelantado el Gobierno con grupos criminales organizados de toda índole. “Lo primero que uno quisiera es que el Comisionado de Paz saliera aclarar cuál es el marco jurídico bajo el cual están dando estas negociaciones y a dónde van a parar estas personas de este grupo, que se acojan a un proceso de paz con el gobierno”, dijo el exsecretario.