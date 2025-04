Más de 6.400 estudiantes recibirán formación para liderar procesos de participación ciudadana

Medellín

Un total de 6.480 estudiantes serán formados en liderazgo y participación ciudadana por medio de una estrategia metodológica puesta en marcha por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana. El programa impactará a 27 instituciones educativas oficiales, con el objetivo de empoderar a jóvenes de grados 9°, 10° y 11° en temas como el Presupuesto Participativo y el control social.

La iniciativa contempla un ciclo de cuatro sesiones prácticas y dinámicas, organizadas en tres momentos pedagógicos: expectativa, acción y compromiso. A través de ejercicios vivenciales como la cartografía social, discusiones dirigidas y espacios de debate, los estudiantes reflexionarán sobre el papel de la participación ciudadana en la transformación de sus entornos.

El secretario de Participación Ciudadana, Camilo Cano Montoya expresó “Queremos que los jóvenes tengan todas las herramientas para construir democracia desde el colegio. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana queremos formar más líderes para que la ciudad en un futuro tenga muy buenas personas gobernando y tomando decisiones por ellos”.

Cada institución conformará seis grupos de trabajo, con aproximadamente 40 estudiantes por grupo, quienes recibirán formación enfocada en mecanismos de incidencia ciudadana y liderazgo juvenil. El programa se aplicará en las comunas Santa Cruz, Aranjuez, Laureles-Estadio y Guayabal, así como en los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado.

Kedwin Alejandro Manco Hernández, estudiante beneficiario de la Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó, manifestó su entusiasmo por participar “Me pareció muy interesante porque era algo que no conocía. Poco a poco me está llamando la atención el hecho de poder estar vinculado a las votaciones de proyectos del barrio. Me gustaría aportar ideas”.

Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar una ciudadanía activa y consciente desde edades tempranas, promoviendo la formación de líderes que incidan positivamente en la toma de decisiones de sus comunidades.