Es una buena señal: significado de que un gato amase y ronronee; le recuerda a su etapa de cachorro

Los gatos han llegado para quedarse. La tendencia a adoptar y criar un gato en casa es cada día más común. Su curioso y divertido comportamiento, llama la atención de cualquiera que desee tener una mascota. También, son animales bastante independientes y tranquilos (en su mayoría cabe aclarar). Su agilidad es impresionante, casi igual que su capacidad para dormir 16 horas diarias, expertos aseguran que esta se debe al constante estiramiento que realizan en el día.

Estas características los convierten en la mascota ideal para las personas que no son muy activas o no tienen tanto tiempo para dedicar a las necesidades de su peludo. Pus a diferencia de los perros, los gatos no necesitan salir de paseo a la calle todos los días para realizar sus necesidades o su recreación. No les gusta salir de su zona de confort, y viene programado en sus genes el hacer sus deposiciones en una aranera de manera automática. De igual forma, su independencia los vuelve muy tolerables a estar solos por largos periodos de tiempo sin que esto afecte su estado de ánimo. Ahora bien, no quiere decir que no sean cariñosos ni leales, todo lo contrario, suelen ser muy dados y mansos con sus amos, por lo que son muy selectivos y desconfiados con quienes no conocen.

Aunque estos no hablan, sí tiene comportamientos que podemos interpretar y así poder entender lo que nuestro gato nos quiere comunicar. Uno de los más comunes es el ronroneo y amasado, este tiene muchas posibles lecturas, acá le contamos las más comunes.

4 significados de que un gato amase y ronronee

Según el blog ‘Tienda Animal’, los gatos pueden ejercer esta práctica en diferentes contextos, por eso es importante saber identificarlos, estos son:

Cuando su gato le amasa la barriga:

Esta es una de las formas más usuales y está relacionado con la confianza y el cariño que siente por usted. Ya que su barriga es cálida, suave y realiza el movimiento natural de inflarse cuando respira, esta le recuerda al gato su etapa de cría, donde se acomodaba en la barriga de su madre para mamar la leche. Por ello, buscarán su estómago cada vez que quieran sentirse cómodos y seguros, usted ahora es como la madre del gato y parte de su manda.

Cuando su gato le amasa y muerde al tiempo:

Aunque pueda sonar violento, los mordiscos no suelen ser exageradamente fuertes o bruscos. Esto sucede porque el gato experimenta una excitación y afecto hacia su presencia, por lo que acuden a liberar esa energía con pequeños mordiscos. Es un tipo de forma de decir “te quiero y me agrada tu presencia”.

Ahora, también puede ser que esté llamando su atención, para que juegue con él, ya que su forma de interactuar y recrearse se hace a través de ligeros mordiscos y arañazos. Pero cuidado, si estos empiezan a tornarse agresivos, será momento de dejarlo en paz o corregir el comportamiento ignorándolo, puesto que el gato estaría presentando síntomas de sobreexcitación o incluso estrés, lo que es perjudicial para ambos.

Cuando su gato amasa una manta o su ropa:

Este comportamiento es el más recurrente, y su significado es el más natural. Los felinos poseen en sus almohadillas unas glándulas que liberan feromonas. Por lo que suelen amasar las cosas para dejar su rastro a los demás animales que pueda haber alrededor. Es lo que usan para identificarse y relacionarse con su entorno, así como para dejar claro a los demás de quién es esa cobija.

Cuando su gato amasa y lame objetos no comestibles con frecuencia:

Este comportamiento puede ser un llamado de atención si lo evidencia de manera frecuente. Conocido como Pica, es cuando su gato amasa, muerde, chupa, o lame objetos que no son comida, puede pasar un par de veces y llegar a ser hasta tierno, pero no se confunda, si su gato tiene este vicio debe llevarlo al veterinario inmediatamente pueden ser signos de