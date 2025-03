Defensa de Uribe pide recusar a la juez que preside el juicio por considerarla “totalmente sesgada”

El juicio contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, está actualmente suspendido por orden de la Corte Suprema que revocó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que negaba una tutela interpuesta por la defensa de Uribe.

Mediante esa tutela el abogado Jaime Granados, buscaba que se ampararan los derechos del exmandatario, luego de que sin darle el debido tramite, la juez 44 Penal de Conocimiento, Sandra Heredia negó una recusación en su contra.

El penalista Granados busca apartarla del juicio por supuesta falta de imparcialidad.

“Un juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Un juez en una sociedad democrática tiene que darle garantías a la comunidad que actúa como tal. Y ciertamente un juez que descalifica a uno de los abogados en una controversia que tiene en sus manos, lo califica como alguien desleal, que actúa de manera desobligante y sobre todo que pretende engañar a la justicia, siendo todo esto falso (...) ese juez que obra de esa manera ligera, que obra de esa manera totalmente sesgada, pues no es un juez imparcial, pero sobre todo no es un juez que dé garantías de imparcialidad a nadie, ni a las partes, ni a la sociedad. Por eso debe ser finalmente recusado”, dice Granados.

La juez 55 penal de conocimiento de Bogotá, misma que en junio del año pasado condenó a Jhonier Leal a 55 años de prisión, será la encargada de resolver la recusación.

Esta es la recusación interpuesta el pasado 10 de febrero