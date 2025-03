“Eso sería un golpe de Estado”: Efraín Cepeda sobre críticas de Petro en Plaza de Bolívar

Congreso

Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara, en medio de su discurso en la Plaza de Bolívar, que así como el pueblo fue quien eligió a los miembros del Congreso, este también debe ser el que ‘los saque’, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, prendió las alertas sobre lo que este mensaje podría representar.

“Pues eso sería un golpe de Estado. La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar a un presidente, sino intentar tumbar a un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos“, declaró.

El senador conservador destacó y respaldó la decisión de la Comisión Séptima del Senado de hundir la reforma laboral. Dijo que “este es un Congreso legítimo que toma decisiones legítimas y de manera independiente y le corresponde acatar al Poder Ejecutivo”.

Cepeda también volvió a referirse a la consulta popular que el presidente Petro anunció. “El Congreso no le tuvo miedo hoy a la marcha que nos hicieron allá en la Plaza de Bolívar, que por cierto no se llenó la plaza, y pues los senadores y senadores de la Séptima, con la presión de la plaza. votaron ‘no, no, no’. Yo creo que esa consulta popular, vamos a esperar las preguntas, pero no solamente no le tenemos miedo, sino creo que el ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de 13.600.000 votos“, concluyó.