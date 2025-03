¿Cómo inicia la semana para los signos de los políticos colombianos, según las cartas del tarot?

El 17 es uno de los números más poderosos, su relación con la divinidad y el poder es bastante estrecha. Además, cuando sumamos los dígitos por separado nos da 8, el número de la riqueza, el éxito y la prosperidad.

Las personas nacidas el día de hoy, deben tener en cuenta que hay bastante movimiento planetario en estos momentos. Puede que se cierren puertas y así mismo se abran otras, recuerde que los cambios siempre son para bien.

Ustedes pueden llegar a ser bastante tercos y malhumorados, pero también son inteligentes y de buen corazón. Por otro lado, el cuarto creciente está influyendo sobre ustedes, hará crecer sus proyectos y la luna llena de hoy estará llena de luz y bendiciones.

Como recomendación para sacar el mayor provecho a esta fecha, el profesor le recomienda conseguir un trébol (si tiene la suerte de encontrar uno de 4 hojas, mucho mejor) y guárdelo dentro de un libro motivacional, puede ser la Biblia. Así, atraerá felicidad y prosperidad. Finalmente, es una buena idea vestir el color verde el día de hoy, este representa y atrae la sanación y la esperanza.

Santo del día: San Patricio

San Patricio El número para hoy: 3958.

3958. Color del día: Verde.

Cáncer

Se avecina una tormenta de noticias buenas. Usted padeció muchos problemas en las últimas semanas, pero hoy en el día de San Patricio las cosas empiezan a cambiar. Se le presentarán muchas herramientas que usted deberá accionar para solucionar todos esos problemas que tiene.

Por otro lado, algo relacionado con su parte emocional debe sanar y culminar. Una vez más se le presentará el momento oportuno, no lo prolongue más y confronte sus sentimientos y juicios.

Personaje: Álvaro Uribe Vélez

Número de la suerte: 4450.

Escorpión

Usted continúa rompiendo récords y metas, está en su mejor momento. Mucho dinero le va a llegar, no se sabe de dónde, pero úselo para multiplicarlo haciendo una sabia inversión.

Pero ojo, cuidado con la envidia, su prominente éxito la atrae como imanes. No comente todos sus logros, y cuidado a quien lo hace, es preferible mentir en algunos casos.

Personaje: Iván Cepeda

Número de la suerte: 1963.

Piscis

Lo acompaña la rueda de la fortuna esta semana. Usted rige este mes, no lo olvide. Las bendiciones entran con mucha fuerza, pues algunos planetas lo visitan y traen como regalo cambios y mejoras en su vida.

Por ejemplo, puede que un viaje de placer se concrete, y un dinero que daba por perdido llegue a sus pies. Las mejores noticias son para su corazón, compartirán momentos de mucha alegría que fortalecen los cimientos de su hogar.

Personaje: Claudia López

Número de la suerte: 1225.

Aries

Su vida laboral va a funcionar de manera implacable, le ofrecerán nuevos proyectos y ascensos. Además, usted tiene un proyecto nuevo en mente, ejecútelo con confianza. Eso sí, sea muy selectivo con los inversionistas y colaboradores que invita a participar. Si no lo hace con calma, la idea podría desfallecer.

Piense en los juegos de azar, están a su favor y podrían traer recompensas inesperadas. La suerte es incierta pero no imposible, ¿sí o no?

Personaje: Gustavo Petro

Número de la suerte: 3729.

Leo

San Patricio le promete un mes de abundancia económica. En su trabajo será muy bien recompensado, le regresarán un dinero que le debían y le ofrecerán un préstamo bastante grande.

Lo más importante en este caso, es que sea ágil para los negocios, haga buenas inversiones, no desaproveche esta gran bendición económica. Por otro lado, preste atención a su salud, especialmente al sistema digestivo y el respiratorio, déjelo descansar.

Personaje: Iván Duque y Juan Manuel Santos

Número de la suerte: 9064.

Sagitario

Cuide sus palabras, recuerde que estas son kármicas. A veces, habla más de la cuenta y termina ofendiendo a terceros. Piense antes de abrir la boca, la vida da muchas vueltas y usted podría ser la víctima el día de mañana

En los ámbitos laborales habrá mucha estabilidad y el amor va a tocar su puerta, acéptelo, este le va a enseñar y equilibrar su parte sentimental.

Personaje: Francia Márquez

Número de la suerte: 3933.

Tauro

Hay que buscar otras estrategias, si no busca nuevas alternativas o personas para cambiar su situación, se quedará estancado y lamentándose por mucho tiempo.

Por otro lado, usted tiene mucho drama en su relación. No olvide que no se debe rogar ni mendigar el amor. Confronte sus sentimientos y si no quiere estar con esa persona, dígaselo lo antes posible, no le haga más daño.

Personaje: Luis Carlos Reyes

Número de la suerte: 3590.

Virgo

Antes que nada, organice sus finanzas, tiene que salir de deudas en orden para realizar nuevas inversiones y culminar otros proyectos.

En el ámbito familiar, revise muy bien las cosas. Busque la armonía, de lo contrario nada de prosperidad llegará a su puerta. Sin perder su autoridad ni su puesto en la familia, respete y escuche a los demás, no sea intransigente.

Personaje: Armando Benedetti

Número de la suerte: 3509.

Capricornio

Póngale fuerza y valor a lo que está haciendo. No se queje de su situación actual, hay personas en peores condiciones, aprecie lo que tiene para disfrutar la recompensa que le aguarda en el futuro.

Haga ese viaje que tenía en mente, y una nueva oferta de trabajo se le va a presentar. Pero mucho cuidado, si decide tomarla, asegúrese que sea fija y estable, de lo contrario no vale la pena arriesgarse.

Personaje: Luis Francisco Ruiz Aguilar

Número de la suerte: 0133.

Géminis

De los errores que cometió en el pasado ya no se lamente más, debe aprender de ellos, no llorarlos toda la vida. Siga adelante con sus planes, todos fallan pero pocos aprenden.

Se podrían concretar proyectos de modernización y cambio de perspectivas, acéptelas con agrado y evolución.

Lamentablemente, este mes una persona muy importante lo va a desilusionar. Pero no deje apagar su luz ni renuncie al amor. Una simple desventura no debería arruinarle sus más profundos deseos, deje que al agua corra.

Personaje: Carlos Fernando Galán

Número de la suerte: 4850.

Libra

Pilas con la negatividad, mucha toxicidad lo está acorralando. Es preferible no comentar sus logros ni proyectos. Haga las adaptaciones que necesita con mucho silencio.

En el aspecto laboral se le abrirán opciones nuevas y lucrativas, más importante será un nuevo trabajo que va a disfrutar muchísimo.

Una noticia del extranjero llegará pronto a su vida. Puede ser de negocios o de amor, lo que sí es cierto es que traerá una gran abundancia de bendiciones.

Personaje: Enrique Peñalosa

Número de la suerte: 8901.

Acuario

Su semana girará en torno al amor, personas importantes activan nuevas puertas de felicidad en su vida. Esta situación también le ocasionará mejorar su rendimiento en el trabajo y con él una gran recompensa económica.

Personaje: Paloma Valencia

Número de la suerte: 2927.