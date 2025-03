Grupo Aval presenta a Falcao como embajador de TagAval, liderará pedagogía de herramienta financiera

María Lorena Gutiérrez, presidenta del grupo aval, presentó junto a las cabezas del los bancos del grupo una alianza estratégica con el deportista Falcao García, con él esperan aumentar el número de usuarios del Tag Aval y enseñar a los colombianos cómo se puede usar.

Ahora bien, Gutiérrez explicó que el Banco de la República va a permitir que se puedan realizar pagos inmediatos por medio de las llaves o usuarios. Por tanto, ahora las transferencias serán mucho más rápidas y seguras. Es por eso que Tag Aval se encuentra en su fase piloto.

Así lo explicó: “Lo más seguro ahora es hacer pagos inmediatos a través de las llaves y que estas sean personalizadas, que tú no des datos personales como tu cédula, o tu cuenta. Además, estas transferencias son inmediatas, porque normalmente los pagos que se hacen con el celular se demoran su tiempo.”

Por otro lado, explicó que el país tiene un desafío importante y es el de educar a la ciudadanía sobre lo riesgoso que es el uso del dinero en efectivo. De hecho, aclaró que las cuentas de ahorro son espacios seguros para guardar el dinero y hacer transferencias de forma digital.

“El país tiene un reto grande, porque más del 70% de los pagos se manejan en efectivo en todas las transacciones y lo que tenemos que hacer es convencer a la gente que el manejo de efectivo no es seguro. Lo que a mí me animó a trabajar con Falcao es enseñarle desde mi mamá hasta el empresario o el portero, a todo el mundo, que realmente no deberíamos usar efectivo. Eso es lo más seguro para todos.”

Finalmente, el Tag Aval ya cuenta con 8.5 millones de usuarios, una cifra que se alcanzó en solo 40 días.