“Yo no se por qué no han matado al alcalde”: La amenaza que investigan las autoridades en Ipiales

Ipiales-Nariño

Las autoridades en Ipiales investigan lo que sería una nueva amenaza en contra del alcalde de esa ciudad Amílcar Pantoja.

A través de redes sociales y grupos de Whataspp se conoció un audio en el que un hombre hace referencia a la crisis de abastecimiento de agua que ha vivido hace un año este municipio, y cuestiona por qué “no han matado al alcalde”

“Yo no sé por qué es que no ha estallado esta problemática, no por qué no lo han matado al alcalde, yo me uno, si de pronto hay un grupo de whatsapp para hacer un atentado, ahí nos unimos, avisarán nomás, porque es que en serio ya están rozando ya lo ridículo también, imagínense, la gente salir a hacer fila, prácticamente estamos en involución, estamos regresando al paleolítico prácticamente la gente pidiendo clemencia por un poco de agua y ahí los recibos si llegan”: se escucha en el audio que circula y que está en poder de las autoridades.

Este hecho se suma a varias denuncias, la más reciente la hizo pública el propio mandatario, el pasado mes de febrero en la que aseguró que recibió información sobre un presunto plan para atentar contra su vida, para lo cual un grupo de personas, presuntamente habían sido contratadas en la ciudad de Popayán y se habrían hospedado en la ciudad de Pasto para luego trasladarse a Ipiales y cometer el atentado.

Ante esto concejales de la ciudad fronteriza a través de un comunicado expresaron solidaridad con Pantoja al tiempo que solicitaron a las autoridades garantizar la protección del mandatario y su familia.