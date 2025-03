Ucrania: ¿quiénes están negociando el alto al fuego con Rusia?

Una delegación ucraniana de alto nivel se reúne con representantes de EE.UU., en el primer encuentro que se celebra en Arabia Saudí entre dirigentes de ambos países en el marco de los esfuerzos de Washington por impulsar una negociación entre Moscú y Kiev para terminar la guerra. EFE/ Oficina Presidencial de Ucrania / Head of the Office of the President of Ukraine ( EFE )