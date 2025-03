¿Qué camino le queda a la reforma laboral para ser aprobada? Experto en derecho laboral respondió

Los senadores Berenice Bedoya, del Partido ASÍ; Lorena Ríos, del Partido Colombia Justa y Libres; Ana Paola Agudelo, del Partido Mira; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Nadia Blel, del Partido Conservador; Esperanza Andrade, también del Partido Conservador; Alirio Barrera, del Centro Democrático; y Honorio Henríquez, del Centro Democrático están en contra del articulado. Son en total ocho nombres que este martes 11 de marzo revelaron su postura negativa frente a la reforma laboral y que votarían por el archivo de la misma.

Con esto, el proyecto de ley promovido por el presidente Gustavo Petro y por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino pende de un hilo para que sea aprobado. Mientras el jefe de Estado indicó que podría darse una ruptura con el Congreso, el ministro comentó que el articulado es exigido por los colombianos.

LEER MAS MinTrabajo defiende reforma laboral al conocer que está virtualmente hundida: Empleados la reclaman

“En una democracia el Congreso no se puede negar a discutir una reforma laboral que reclaman los trabajadores y la sociedad de estos tiempos. Sobre todo si esa reforma en su trámite por la Cámara de Representantes ya había construido importantes consensos. Mal mensaje de quienes firmaron ponencia de archivo. Senadores, aún hay tiempo para reflexionar y rectificar, escuchando el clamor popular”, afirmó el ministro.

¿Qué pasará ahora con la reforma laboral? Experto en derecho laboral respondió

En Caracol Radio consultamos al abogado y profesor de la Universidad de los Andes, Juan Felipe Parra, quien indicó que el Gobierno puede tomar dos caminos para avanzar con el proyecto de ley.

De acuerdo al abogado, la mayoría de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado están a favor de la ponencia negativa de la reforma laboral porque consideran que el proyecto de ley “no genera empleo, sino que generaría más desempleo y podría atacar el empleo formal”.

De acuerdo al experto, el Gobierno podría tomar la decisión de ceder en aquellos artículos que pueden ser más problemáticos. “En el tiempo que le queda al Gobierno es prácticamente imposible que los ministros del Interior y de Trabajo puedan lograr algún consenso con los congresistas. En ese sentido, deben revisar cuáles son los artículos más problemáticos y deben tratar de ceder”.

El segundo camino que puede tomar el Gobierno es el de reglamentar vía decreto algunos cambios de la reforma laboral. “Yo creo que este segundo camino es muy complejo, porque estarían contraviniendo la Constitución. Es decir, no pasarían los artículos vía ley, sino vía decreto. Pero muchos de los artículos que están en la reforma laboral no pueden materializarse vía decreto, tiene que ser vía ley, por la reserva de ley. Entonces, esta posibilidad se puede hacer para muy pocos artículos, pero para el grueso la reforma este camino no da cabida.”

El experto concluyó indicando que el camino de la reforma laboral es complejo.