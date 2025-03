Advierten riesgos en el servicio de meteorología para la aviación. ¿Qué responde el IDEAM?

El meteorólogo y exjefe de meteorología aeronáutica del IDEAM, Max Enríquez, advirtió que luego de que el pasado primero de marzo, el manejo de la función de meteorología aeronáutica pasara de manos del IDEAM a la Aeronáutica Civil, traería riesgos para la seguridad aérea en el país.

Asegura que una de las tareas más importantes del IDEAM se basa en la meteorología aérea, y por otro lado la Aerocivil no está preparada realmente para asumir dicho servicio.

“Para manejar un tema meteorológico no es solamente la parte operativa, también hay que considerar que dentro de todas las tareas que se realizan la investigación, la parte de la toma de datos para el seguimiento, el procesamiento y la elaboración de unos informes que puedan darle a los pilotos que salen o llegan a Colombia, una información veraz que pueda garantizar la seguridad de los pasajeros”, indicó Enríquez.

Alertó además que en épocas anteriores se ha dado la lucha para que se aclare por parte del gobierno, la función que tiene la aeronáutica civil frente a ese servicio, ya que el IDEAM lo prestaba y la Aerocivil cobraba a las líneas aéreas por ello, por lo que el Instituto no recibía ningún tipo de recurso,

“Un avión no despega de un aeropuerto si no tiene una carpeta de meteorología donde están consignados los estados del tiempo del aeropuerto de partida y de destino, y también los pronósticos sobre esos aeropuertos, adicionalmente el comportamiento del tiempo que se va a encontrar en la ruta y en diferentes niveles de la atmósfera por donde va a estar transitando ese avión”, manifestó el meteorólogo.

¿Qué responde el IDEAM?

La directora del IDEAM Ghisliane Echeverry, asegura que históricamente la Aerocivil por ley ha tenido dicha función, sin embargo, el Instituto estaba prestando un servicio más especializado a través de un convenio de colaboración, el cuál terminó el pasado primero de marzo, por lo que por ahora avanzan en la coordinación para realizar la transición de las funciones entre ambas entidades.

“Solamente dos productos que son el metal y en la especie, empiezan a hacerlos la Aerocivil, también es importante decir que no lo hubiera hecho antes, el IDEAM no está en todos los aeropuertos del país está en algunos, entonces, en algunos aeropuertos, los hacía IDEAM en otros, los hacía, la aeronáutica civil, deciden no tercerizar ese servicio y asumirlo directamente de acuerdo a sus capacidades tecnológicas y de personal”, dijo la directora.

Afirmó también que seguirán generándole al país, los avisos y las alertas relacionadas con la información hidrológica y ambiental, que es nuestra misional, o sea es decir, no se va a parar ninguna línea de trabajo en ninguna de las dos entidades.