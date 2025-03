“Pretende ocultar su ineptitud”: Benedetti contra Reyes tras mencionar a su suegra y a Nicolás Petro

Colombia

Luego de que el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, asegurara que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y Adelina Covo, suegra del hoy ministro de Interior Armando Benedetti, le pidieron cuando “las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Benedetti”, el actual funcionario del Gobierno Petro negó estas acusaciones.

“¡Luis Carlos miente! Durante su gestión en la Dian el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’. Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja recaudación. Y como ministro de Comercio Exterior no hizo absolutamente nada”, comenzó señalando Benedetti en su cuenta de X.

El jefe de la cartera política aseguró que Reyes está mintiendo en sus redes sociales porque “quiere llamar atención en un intento desesperado por ganar likes ahora que está desocupado”. Por lo mismo, anunció Benedetti que “he dado poder a mi abogado para que adelante las acciones legales a las que hay lugar por su infamia”.

¡@luiscrh miente! Durante su gestión en la Dian el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’. Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja… — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 9, 2025

También se pronunció, posteriormente, Adelina Covo: “Sorprendida, pero lastimosamente se ha vuelto costumbre tener que pelear (sin ganas) contra ciertos oportunistas que ascienden sin mérito. A pesar de estar con Petro desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá (2011) y coordinar que medio millón de votos llegaran a las urnas en Bolívar, nunca me han nombrado a nadie, no tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado”.

1.A pesar de estar con @petrogustavo desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá (2011) y coordinar que, medio millón de votos llegaran a las… — Adelina Covo (@adelina_covo) March 9, 2025

La suegra del exministro del Interior arremetió también contra el exministro: “el tal Reyes es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno. Es el único en la historia que ha usado la DIAN para convertirse en influencer, mientras el contrabando y la baja recaudación hacían estragos en la economía del país”.

Covo también fue clara en que “ni soy mandadera de Benedetti, ni él ha sido jamás mandadero mío. Me respeta demasiado como para atreverse a mandarme a pedir puestos. Más bien, ese tal Reyes tiene mucho que explicar: ¿por qué insiste en lanzar tantas cortinas de humo? ¿A quién está tratando de proteger con su show en redes? Ahora, sin cargo ni poder, solo le queda la difamación como estrategia”.

Por esta serie de señalamientos que ha venido haciendo el exministro Reyes en el último mes, ya la Corte Suprema de Justicia empezó a adelantar investigaciones contra más de 30 congresistas. De hecho, el exfuncionario del Gobierno Petro está citado en calidad de testigo para que declare por estos hechos a las 9:15 am el viernes 14 de marzo.