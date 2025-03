Devolución del IVA: ¿hasta cuándo se puede cobrar el subsidio del primer ciclo de 2025?

En Colombia, según cifras oficiales del DANE, más de dos millones de hogares viven bajo la línea de pobreza o se encuentran en la situación de pobreza extrema. Estas familias han visto cómo sus gastos se han incrementado de forma exponencial durante los primeros meses de 2025, debido a el alza en el costo de vida que se vio causado por diferentes factores económicos que afrenta la nación y el resto del mundo.

En medio de todos estos incrementos, el departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República ya se encuentra realizando los pagos del programa de devolución del IVA. Con esta medida, el gobierno busca disminuir el impacto que ha generado el Impuesto del Valor Añadido (IVA) a los millones de colombianos que viven en una situación económica precaria.

Con un presupuesto superior a los 400.000 millones de pesos colombianos, la iniciativa que funge como subsidio permite al gobierno devolver el dinero que las personas pagan en algunos servicios esenciales y bienes, específicamente, en el extra del IVA que cada producto tiene en nuestro país.

Solo los hogares que viven en situación de pobreza y pobreza extrema pueden acceder a este beneficio, cumpliendo, por supuesto, con algunas condiciones específicas.

Los pagos de este beneficio ya iniciaron, pero quedan menos de 10 días para que se venza el plazo para que pueda ser reclamado. Aquí le contamos cuándo es, para que no se quede sin recibir este importante subsidio que puede hacer la diferencia en muchas familias.

¿Hasta cuándo se puede reclamar la devolución del IVA?

El Estado ya empezó los pagos de este subsidio desde hace unos días en el mes de febrero. Las primeras entregas de este subsidio corresponden a los ciclos V y VI del año anterior, el 2024; las cuales corresponden de la siguiente manera:

El subsidio estará disponible para que las familias que no tienen acceso a bancos lo cobren en ciertos lugares autorizados por el gobierno, a partir del 19 de febrero

En cambio, aquellas familias que tienen cuenta bancaria recibirán el dinero directamente en su cuenta desde el 13 de febrero.

Adicional a estas fechas está la fecha límite en la que usted puede reclamar el subsidio, debido a que quienes no hagan el retiro del dinero correspondiente perderán de forma definitiva el beneficio entregado por el DPS.

De esta forma, las autoridades han establecido como fecha 15 de marzo como el límite para reclamar la devolución del Iva de este primer ciclo del año 2025.

¿Cómo reclamar el subsidio?

Usted puede consultar si es o no beneficiario a través del siguiente ENLACE, donde s ele pedirá confirmar algunos datos y confirmar si puede acceder o no al beneficio. Recordando además que usted no puede beneficiarse si recibe el dinero de otros programas como Colombia Mayor, Ingreso Solidario o Familias en Acción.

Una vez aclarado esto, aquellas personas que poseen una cuenta bancaria y que cumplen con los requisitos, el dinero de la devolución del IVA se le hará de forma automática.

Para quienes no cuenten con la cuenta bancaria respectiva, deben acercarse antes del 15 de marzo a los puntos autorizados de Reval, Supergiros o Efecty; allí le harán el pago del subsidio correspondiente.