En Cartagena paciente con discapacidad denuncia presunta mala atención de Coosalud

Oderman Hernández, un hombre de 53 años con discapacidad motriz y física, denunció presuntas fallas en la atención de la EPS Coosalud tras su intervención por parte del Gobierno Nacional.

Hernández, quien sufrió un accidente cerebrovascular hace seis años, aseguró qie requiere atención médica constante y transporte asistido para acudir a sus citas de terapia, en la sede de Cmover en la bomba de El Amparo.

El paciente señala que, desde la intervención de Coosalud, el servicio ha ido de “mal en peor”, afectando gravemente a los usuarios con discapacidad. Su caso más reciente ocurrió este 27 de febrero, cuando quedó varado en la sede de Ronda Real sin transporte para regresar a su hogar.

“Solicité apoyo logístico para mi transporte desde el 17 de febrero y solo hasta hoy, 27 de febrero, me recogieron a las 6 de la mañana. Sin embargo, cuando terminó mi terapia a las 9 a. m. nunca volvieron por mí. Me quedé sin dinero y tuve que pedir limosna para poder regresar a casa. Me sentí abandonado”, denunció Hernández.

El afectado hace un llamado a la Personería Distrital y a la Superintendencia de Salud para que investiguen las fallas en la prestación del servicio y solicita una respuesta directa del presidente Gustavo Petro sobre las consecuencias de la intervención de Coosalud.

“Yo le pregunto al presidente Petro: ¿qué logró interviniendo a Coosalud si ahora el servicio es peor? Hago esta denuncia no solo por mí, sino por todos los pacientes pobres con discapacidad que están sufriendo la misma situación. Alguien debe intervenir”, concluyó Hernández, quien habita en el barrio Blas de Lezo.

Esta denuncia, al parecer refleja la crisis que enfrentarían algunos usuarios vulnerables de la EPS Coosalud y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades competentes.

Por su parte, desde la entidad no se han referido al tema.