El caricaturista Matador sufrió un infarto de miocardio: “corrimos a la clínica y me salvaron”

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Julio Cesar González, más conocido como Matador, reveló que el pasado martes 25 de febrero sufrió un infarto de miocardio y por suerte, le salvaron la vida.

“Me dio me dio el infarto el martes. Hubo un infarto al miocardio que es como uno de los más mortales, pero con la suerte de que corrimos a la clínica y me salvaron la vida”, contó el caricaturista.

Aunque Matador manifestó que no da muchos detalles de su vida privada, relató cómo fue el ataque cardiaco que por poco le causa la muerte con el fin de alertar a las personas sobre este tipo de afecciones coronarias que pueden pasar desapercibidas.

“El martes por la noche a mí me dio como ni siquiera un dolor. Me dio como una especie de pequeña presión en el pecho y empecé a sudar frío. Yo entonces me acordé de un amigo que le había pasado esos síntomas, entonces le dije a mi esposa que me llamara al servicio como de hospitalización en casa y ellos fueron, me tomaron un electro y me dijeron, “No, pues ese muchacho está infartado.” Cuando a usted le dicen eso, usted se pone frío y dice, “Ya, no, ya me morí.” Pues eso fue lo que pasó ese día".

Añadió que, al momento de un infarto a la persona le falta el aire y se siente desorientado:

“Usted se empieza sentir como raro, como que no se halla, como que le falta un poquito de del aire. Y se siente raro, se siente rarísimo. Hablando con otro con otros pacientes acá, ellos decían que mucha gente confunde estos dolores con gastritis. Y entonces comienzan a tomar Gaviscon y realmente lo que están es infartados”.

Matador contó que fue trasladado a la Clinica Comfamiliar, en Pereira donde le realizaron una trombólisis. Un tratamiento con medicamentos que se aplican a través de un catéter para disolver los coágulos de sangre que causan infartos de miocardio.

En sus palabras, "me dieron unos líquidos y unas inyecciones para que el trombo que estaba en el corazón, se hiciera más pequeño y no obstaculizara el paso de sangre al corazón".

