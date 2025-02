Gobierno y congreso se reunieron para destrabar la reforma a la salud

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Rodrigo Tovar aseguró, que el pasado miércoles 26 de febrero, fueron invitados a una reunión a la casa de Nariño, dónde asistieron cerca de 25 congresistas de diferentes partidos.

La reunión fue presidida por el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, y contó con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y la Directora del Dapre, Angie Rodrígez.

Fuentes consultadas por Caracol Radio, indicaron que a dicha reunión asistieron voceros del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Comunes, Conservador Partido y las Curules de paz.

A la reunión no asistieron congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical.

El tema principal de la reunión, que duró cerca de 4 horas, fue buscar el agendamiento y debate de la reforma a la Salud, que cursa actualmente en la plenaria de la Cámara.

Sobre esta reunión, el Jorge Rodrigo Tovar publicó en su cuenta de X.

“Mi permanencia en la reunión no duró más de 20 minutos (lo que molestó a algunos), llegué, pedí la palabra, solicité al Gobierno que cumpliera con las órdenes de la Honorable Corte Constitucional, reiteré que el agendamiento de la reforma solo se discutiría con la mesa directiva y las bancadas, no con el Gobierno; y abandoné inmediatamente la reunión. Me cuentan que después llegó el Presidente a la reunión”, afirmó.

Durante la reunión, el Gobierno nacional invitó a los voceros de las bancadas para que acompañen, debatan y voten la reforma. Caracol Radio pudo establecer, que existe bien ambiente entre las bancadas, para sacar a adelante esta iniciativa.

“Así como ayer escuché a las bancadas de gobierno e independientes, escucharé también a las bancadas de oposición y espero el lunes nos podamos reunir la mesa directiva (quien es la responsable del agendamiento) a tomar decisiones frente el tema”, recalcó el vicepresidente de la corporación.