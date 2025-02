Transportadores aseguran que es necesario activar póliza ante la inseguridad en las carreteras

Ante los hechos de violencia que se han presentado en diferentes regiones del país, los transportadores manifiestan estar trabajando en riesgo al ser víctimas de ataques y actos terroristas por parte de grupos armados como el ELN.

En 6AM de Caracol Radio, Alfonso Medrano presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, alerto sobre los tres vehículos quemados en el Chocó, el joven de 35 años que murió en el Catatumbo al manejar un camión con gasolina que quemaron y los robos de mulas en Barranquilla. Además de otros altercados que se vienen presentando desde el 2024.

“Ya no podemos trabajar de noche, ya no podemos trabajar confiados. Y el presidente dice que no, que todo está bien, que simplemente son los gremios los que quieren incendiar el país cuando la realidad es otra” afirmó Medrano.

¿Hay algo que se contemple en el decreto de conmoción para los transportadores?

El pasado 24 de enero de 2025, se decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y los municipios del área metropolitana de Cúcuta y de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Esta es una medida excepcional que se promueve para atender y controlar el aumento de violencia, la crisis humanitaria, el impacto que sufre la población civil y las amenazas.

En relación con este decreto Medrano expresó que no se contempla la seguridad del gremio de transportadores: “Yo lo leí y no hay nada previsto. Es más, por ese decreto de conmoción, cerraron 25 estaciones de servicio que vendían gasolina, esos camioncitos que llevaban la gasolina de Cúcuta a todo el Catatumbo quedaron también sin trabajo. No hay absolutamente ninguna medida a favor del transportador colombiano que es el que realmente hace patria y lleva la economía del país”.

