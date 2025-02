¿Representa la caída de los homicidios una mejora en la seguridad del país?

En Hora20 el análisis al discurso del gobierno en materia de orden público y el desconocimiento de la realidad palpable para los ciudadanos. Lo que dicen los informes de agencias internacionales sobre la realidad del conflicto y las dificultades que se enfrentan en varias regiones. Después, el aparente bloqueo legislativo que enfrenta el gobierno con la discusión de la Reforma a la Salud. Por último, los alcances de la SIC con las inspecciones.

Lo que dicen los panelistas

Para Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que el Presidente diga que no hay crisis de seguridad, es como si la palabra crisis no quisiera decir lo que dice el diccionario, “una crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes y Colombia nunca había tenido un desplazamiento como el de Catatumbo”. Detalló que si lo de Catatumbo y Cúcuta no es crisis, no sabe cuál es el diccionario que leen el Presidente y el ministro, “en Chocó, lo que explica la gobernadora y lo que pasa en el Atrato, si eso no es crisis, no tengo idea qué miran”.

Dijo que mirar solamente el homicidio es resolver que está bien proteger la vida indigna, “lo que hacen los armados es garantizar que no se mueve mucho la tasa de homicidios, pero garantizar que la gente no puede salir a la calle, la extorsión, el control de las relaciones humanas, entonces los armados controlan la vida y aseguramos una vida indigna para esas personas”.

Jorge Mantilla, politólogo, PhD en criminología, columnista y experto en asuntos de conflicto, explicó que la cifra de homicidios cayó en 2024 frente al 2023, “cayó en 1,6%, eso es bueno. El homicidio cayó a una tasa de 25 por 100 mil habitantes, pero el país está estancado desde 2016 en esa tasa,”. Dijo que otro hecho concreto es que el deterioro del orden público, que es palpable, viene desde el gobierno Duque, “tenemos grupos más poderosos, han aumentado en hombres, presencia territorial, pero esta es una repetición de lo que vimos en la alcaldía de Bogotá Humana donde aumentaron todos los índices de seguridad, menos el homicidio”. En esa medida, resaltó que el indicador de oro es la tasa de homicidios, “entonces acá hay un argumento de que se perdió el control territorial, que la paz total no funcionó, pero cayó la tasa de homicidio”.

Detalló que el homicidio instrumental se ejerce cuando es necesario, “el ejemplo es Don Berna en Medellín cuando la tasa de homicidios cayó, pero fue un momento de gobernabilidad del crimen”. Además, dijo que cuando se controla socialmente, se paga una extorsión, cuando la población va a las reuniones de los armados y hay reclutamiento, ¿Para qué la matan?, “realmente el hecho de que la tasa de homicidios disminuya, no significa que los armados tengan menos poder, puede significar todo lo contrario: llegaron a nivel de expansión de tal naturaleza en la que el homicidio no es necesario”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que Colombia es un país violento, “desde 1990 la tasa de homicidio más baja fue la de Santos y Petro. Petro tiene 25,2 y Santos 24, pero la meta de este gobierno es que quede en 24 por 100 mil habitantes”. Sin embargo, señaló que tras lo de Catatumbo, todos los indicadores se dispararon, “confinamiento, desplazamiento y muertes violentas. Pero el Presidente no dice mentiras cuando hace la comparación con otros gobiernos y cuando dice que estamos mejor”.

También resaltó que hay que ser conscientes de lo que pasa en este país, “este Gobierno no tuvo estrategia de seguridad, mi Gobierno no la tuvo. Esa discusión la tuvimos en el Pacto. Le apostamos a la paz total y sentarnos con quienes hacen la guerra, pero nos engañaron”.

Camilo Granada, economista, politólogo, consultor Y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, planteó que en términos de semántica política no se puede decir que se exagera las cosas y al tiempo sustentar un decreto de conmoción interior y estar evaluando la necesidad de hacer lo mismo en Chocó y otras regiones, “la situación en Cauca, del Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra es dramático y los confinamientos recuerdan la peor época del gobierno Pastrana con regiones bloqueadas y bajo tutela de armados”. Resaltó que hay un problema semántico y de reconocimiento de la realidad que resulta muy grave, “esto recae en el malogrado ministro de Defensa que no fue capaz de escribir una propuesta de seguridad. Tiene que haber una política que responda a los desafíos de inseguridad y eso no pasa solo por la paz total”.

Manifestó que se entiende la insuficiencia del indicador de homicidio, pero cree que se convirtió en una cifra importante en la medida que es un concepto altamente compartido, “todo el mundo sabe qué es un homicidio y, por tanto, permite tener un menor subregistro frente a otros hechos de violencia”. Por último, dijo que pretender negar la realidad sólo cuesta política y electoralmente al Gobierno, “es la incapacidad de reconocer que no organizaron una política de paz y de seguridad”.