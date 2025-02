Horóscopo Profesor Salomón HOY 26 de febrero: ¿Qué signo tiene la posibilidad casarse?

Hoy 26 es un día de gran energía, el 2 les dará la unión y el 6 el poder, al sumarse estos dos nos da 8, el número de la prosperidad y la riqueza. Las personas nacidas en esta fecha tiene misiones grandes, son capaces e inteligentes, y la prosperidad los acompañará siempre en su vida.

Por otro lado, hoy es la última noche de la luna menguante, el profesor recomienda estar tranquilos y dejar que las cosas fluyan esta noche, para que usted pueda recibir correctamente la energía de esa nueva luna que está por llegar.

Santo del día: San Alejandro de Alejandría.

San Alejandro de Alejandría. Recomendación del día: Prenda una vela de color blanco y encienda en nombre del doctor José Gregorio Hernández Cisneros.

Prenda una vela de color blanco y encienda en nombre del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. El número para hoy: 0624.

0624. Color del día: Blanco

También le podría interesar Horóscopo HOY martes Profesor Salomón: Cáncer y Escorpión necesitan un baño urgente

Cáncer

El universo le está dando señales de algo que debe cambiar en su parte laboral, debe esforzarse más y buscar otras alternativas para armonizar su adaptación a los nuevos cambios de la vida. El profesor lo invita a que aprenda una habilidad nueva para su vida.

También le recomienda soltar los problemas y realizar ese viaje que tanto desea, pues le llegará un dinero extra, úselo.

Número de la suerte: 1233.

Escorpión

Mucho cuidado con los ojos, puede tener inconvenientes de salud con su visión. Hay proyectos para hacer un cambio de vivienda, realícelo si es lo que desea.

Cuidado con los chismes, no comente a todo el mundo lo que está logrando, solo levanta envidia en la mayoría.

Número de la suerte: 9702.

Piscis

Viene una gran unión con su familia, fortalezca esos lazos. Hay posibilidades de unirse oficialmente o casarse, ¿está en sus planes? De igual forma, si decide hacerlo, tendrá un gran respaldo laboral y económico.

Número de la suerte: 5064.

Aries

Sea muy precavido con las inversiones que va a hacer, su dinero debe estar seguro, piense y analice muy bien en lo que gasta. En el amor muy buenas noticias, se fortalecerá su relación o encontrará a esa persona que tanto ha pedido.

Mucho cuidado con sus pies y columna, pueden causarle malestares esta semana.

Número de la suerte: 3870.

Leo

Una gran iluminación del sol estará respaldándolo, le hará brillar un camino lleno de nuevas oportunidades. Habrá mucha celebración y armonía este mes. Para su hogar y trabajo muchas cosas van a mejorar.

Número de la suerte: 0433.

Sagitario

Entregue todo lo que debe y ya no le pertenece. Rompa con esos apegos que los retrasan y no le permiten renovar su vida. Por otro lado, los juegos de azar están a su favor, aproveche esta suerte.

Número de la suerte: 8152.

Tauro

Firme todos los trámites que tenga pendiente, ya sean herencias, testamentos, viviendas o traspasos, debe dejarlos en mucho orden. En el trabajo se le presentará una oferta nueva, antes de tomarla, piense muy bien que es lo que quiere hacer con su futuro.

Número de la suerte: 3330

Virgo

Las cosas giran a su favor, hay grandes bendiciones a nivel de dinero y solución de inconvenientes. Si está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral, esta le va a llegar.

Número de la suerte: 3234.

Capricornio

Mucho cuidado que le pueden estar haciendo “ataques psíquicos” realice las limpiezas pertinentes para poder librarse de estas malas engerías, hágalo pronto o podrían dañarle esos planes que lleva construyendo desde hace mucho tiempo.

Número de la suerte: 8702.

También le puede interesar Año Nuevo Chino 2025: 3 rituales para atraer dinero y prosperidad en año de la Serpiente de Madera

Géminis

Primero que todo, debe organizar su vida, el revuelo solo lo está estancando, organice sus relaciones familiares y amorosas. Nuevas oportunidades en otro país o ciudad, el universo le otorgará una escalera directa al éxito, escálela con mucha armonía.

Número de la suerte: 3330.

Libra

Debe calmar esos nervios, no cause ni incentive peleas. Enfóquese en solucionar los conflictos, no en agrandarlos. Si tenía planes de viajar se le van a abrir nuevas puertas con mucho éxito, recuerde que la paciencia es virtud de sabios.

Número de la suerte: 3208.

Acuario

Mucho, pero mucho dinero. Una gran estabilidad económica se avecina, pero para que sea haga efectiva deberá aceptar la ayuda de terceros, ellos tienen la clave para culminar varios proyectos, confíe en los planes del universo.

Número de la suerte: 2917.