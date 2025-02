La recomposición del gobierno, ¿mirando al 2026 o ejercicio de gobernabilidad?

En Hora20 el análisis a los posibles nombramientos en el gobierno Petro, los enroques, la falta de claridad sobre el futuro del gabinete y lo que implicaría en términos de gobernabilidad los cambios que se proyectan. También una mirada a los efectos que tendrán esos movimientos en el Congreso. Por otro lado, lo que se espera para las elecciones del 2026 tras las elecciones atípicas de ayer en Putumayo. Por último, los tres años de guerra en Ucrania.

Lo que dicen los panelistas

Juan Pablo Estrada, abogado experto en derecho público, profesor universitario, planteó con Benedetti ahora en un ministerio importante, será un jugador que el ayudará a Petro, “está el tema burocrático, pero le quita el poder de estar en Presidencia y lleva a uno que habló duro en el Consejo de Ministros que fue Alexander López y que se alineó con Francia y es la forma de decir que calmen las aguas; llega un ideológico que siempre ha estado y Benedetti lo deja en Interior”.

Señaló que Benedetti ha pasado la prueba de varios exámenes, “es el verdadero aquí estoy y acá me quedo. El asunto va a ser si tendrá parlamentarios y burocracia y cómo le da juego para aceitar maquinarias, las microempresas electorales que es distinta a la elección presidencial”.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, doctora en Ciencia Política y profesora en la Universidad de los Andes, señaló que el Presidente necesita tener los escenarios ideológicos y de política funcionando, “no tiene sentido ser gobierno de cambio y no tener plataforma de izquierda, a él no le interesa, pero sí a sus bases y entonces le toca alimentarlo. Hay muchas dimensiones del discurso que están destinados a alimentar las bases del 30 al 35%. Esas bases toca alimentarlas, no se puede separar del todo de esto”.

También señaló que si no se logra hacer mucho en términos de política pública y ejecución, pero se logra sacar adelante las reformas, se tendrá algo que mostrar, “no creo que no hagan nada y solo piensen en el 26, es la necesidad de construir consenso para pasar reformas y ahí sí tener argumento de cambio y transformación”.

Para Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, el presidente Petro es el mayor influencer del país y sabe cómo manejar los tiempos, pues planteó que lo ocurrido con el Consejo de Ministros fue planeado como una cortina de humo. Sobre los cambios en el gabinete, dijo que hacer nombramientos en el DNP no tiene mucho sentido cuando el país está a ocho meses de que entre en vigor la Ley de Garantías y se bloquee la contratación. “Lo que veo es que va otra vez a ser el gobierno del caos y dice que si no llegan, va a haber más masacres, el país se paraliza. Petro ya ayer lo decía en el discurso, quiero ver cuánto han crecido las masacres, el margen de la ley. Da dolor de patria escuchar lo que ocurre en Chocó donde 90% votó por Petro y no se puede Sali”.

Gabriel Silva, politólogo, exembajador en Washington, exministro de Defensa y columnista en Cambio, definió como pornografía política lo ocurrido en el Consejo de Ministros, “todos se empelotaron, se acabó la película y ya. Esto define lo que pasó y simplemente fue un show”. En esa medida, dijo que ese espectáculo le permitió al Gobierno parecer paradójicamente abierto y transparente, “lo que dicen las encuestadoras es que ese ejercicio le sirvió al gobierno y a Petro. Eso estaba armado para tener ese propósito. Tengo mis dudas de que así esté en Interior, eso es cruzando la calle. Una cosa es Benedetti entre congreso y casa de Nariño y otra cosa en ministro del interior”.

Resaltó que en el gobierno hay una división entre los que creen que las elecciones del 26 se ganan con politiquería y otros que creen que se gana con ideología, “y no es que se gane porque lo crean así, es cómo el 2026 se va a ganar y Petro es hábil y tiene a los dos, a los que moverán esos dos frentes”. De otro lado, dijo que al gobierno no le interesa gobernar, sino que le interesa ganar, “estas medidas están diseñadas para ganar el 2026”.