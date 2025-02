¿Grupos insurgentes están extorsionando en la zona rural de Ibagué?

Ibagué

La alerta lanzada por parte del concejal Conservador, Jorge Bolívar, quien denunció que existen insurgentes que están presionando a los campesinos para que paguen extorsiones a estos grupos en las goteras de Ibagué con el fin de permitirles comercializar sus productos agrícolas.

“Esto está sucediendo en Ibagué donde con panfletos y chantajes le están pidiendo a nuestros campesino plata, esperamos que la Secretaría de Gobierno atienda este llamado y ojalá no digan que es mentira y que asuman un compromiso directo para ayudarle a nuestra zona rural que hoy está siendo nuevamente víctima con el chantaje de grupos insurgentes”, resaltó Bolívar.

Por su parte, al consultar al concejal del Centro Democrático, Giovanni Martínez, quien es representante del sector rural, manifestó que serán las autoridades las que deberán confirmar si esto es o no cierto, porque por ahora solo ha escuchado rumores sobre supuestas extorsiones.

“Yo conozco los 17 corregimientos y las 144 veredas, no solo lo conozco, me la paso en la zona, hasta ahora no tengo el primer líder, el primer amigo, la primera persona que me diga, que hay rumores, pero de rumores uno no puede sacar conclusiones, hay que pedirle a las autoridades que adelante una investigación en el territorio para establecer si es cierto”, afirmó Martínez.

Sobre el tema el secretario de Gobierno, Leandro Vera, aseguró que no tiene conocimiento sobre recientes extorsiones en la zona rural de Ibagué, pero que se ha convocado para el miércoles 26 de febrero al concejal, Jorge Bolívar, para analizar las denuncias.

“Nosotros no teníamos esta información directa, por eso adelantaremos una reunión para recibirla de manera directa, esperamos que sea puntual y con soportes lo que se tenga sobre este caso, debemos evitar es que se haga pago de extorsiones”, puntualizó Vera.