¿Cómo cayó en el congreso la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior?

Sectores políticos en el Senado se refirieron al nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, esto luego de que la presidencia de la República publicara su hoja de vida.

El presidente del Senado, el senador conservador Efraín Cepeda, aseguró que a pesar de Benedetti ser un personaje polémico, su nombramiento es una decisión que le corresponde al Presidente de la República. Afirmó que desde el Congreso su posición en contra de las reformas se mantiene.

"Él es polémico, pero de política sí sabe, el presidente de la República ha tomado esa decisión en su fuero y aquí el relacionamiento sigue igual, nosotros seguimos en la independencia y desde este punto de vista en cuanto a colaboración de los poderes públicos estamos…"

“Aquí el relacionamiento sigue igual, nosotros seguimos en la independencia y desde este punto de vista en cuanto a colaboración de los poderes públicos estamos dispuestos a recibirlo, sin embargo, nuestra postura frente a temas de las reformas no tiene variación”.

Dijo además Efraín Cepeda que desde el Partido Conservador no presentarán ninguna hoja de vida el Gobierno Nacional.

“La presidenta ha dicho que no vamos a entrar al Gobierno y que no vamos a presentar hoja de vida, la posición ustedes la conocen sobre las reformas y sigue absolutamente invariable”.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, mencionó que no considera que Armando Benedetti pueda destrabar la parálisis legislativa en el Congreso.

Manifestó además el senador su rechazo a este nombramiento y aseguró que desde la bancada alternativa de senado, entre estos congresistas como Iván Cepeda y María José Pizarro, ya negaron la invitación a una reunión con el recién designado como jefe de la cartera política.

#POLÍTICA La senadora María José Pizarro mencionó que a pesar de no estar de acuerdo con la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, respeta la decisión del presidente Petro.



"Respetando esa decisión, como senadora de la república, como dirigente progresista,…"

“El tema de la parálisis en el Gobierno Nacional, yo no veo que esto lo pueda resolver Armando Benedetti, en el mundo de la política alternativa no tiene ningún recibo y la mayoría de nosotros hemos rechazado su nombramiento. No va a tener la capacidad en este tercer año de pasar todas las reformas”.

También, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, señaló que la misión de Benedetti en el Congreso será lograrle las mayorías, con burocracia, al presidente Gustavo Petro.

"Armando Benedetti es la personificación de lo peor de la política hoy acompañando a lo que se llamó en campaña el cambio. (…) La misión de Benedetti es lograr las mayorías para Petro y eso tiene un costo, que es nombrarle gente a los congresistas"

“Armando Benedetti es lo peor de la personificación, de lo peor de la política y acompañando a lo que se llamó en campaña el cambio. (…) La misión de Benedetti es lograrle las mayorías a Petro y eso tiene un costo, que es nombrarle gente a los congresistas. Les va a costar mucho más caro la transacción, pero al final el que pierde es el país”.

Además, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, señaló que a pesar de no estar de acuerdo con la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, respeta la decisión del mandatario de nombrado en dicho cargo.

“Respetando esa decisión, como senadora de la república, como dirigente progresista, tendrá que asumir con responsabilidad, con altura, el reto conjunto de sacar adelante las reformas que le ha propuesto el Gobierno al país, el país siempre primero”.

Tras su llegada a la cartera política, Armando Benedetti deberá asumir el reto de sacar adelante las reformas sociales en el legislativo, entre estas la Reforma a la Salud que sigue enredada en la Cámara de Representantes, la Reforma laboral que está por iniciar su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y la Jurisdicción Agraria que está a la espera de sus últimos debates en Senado y Cámara.