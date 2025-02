Jóvenes en Paz 2025: Prosperidad Social aclara requisito de edad para recibir subsidios del programa

Jóvenes en Paz es un programa social del gobierno de Gustavo Petro que busca ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema con el fin de alejarlos de la delincuencia común.

Como parte de la ruta integral del programa, se otorgan transferencias monetarias a los jóvenes que cumplan con las condiciones, establecidas entre esas, la vinculación al sistema educativo. De acuerdo con los lineamientos de esta iniciativa social, los beneficiarios son jóvenes entre los 14 y 28 años en el marco del Registro Social de Hogares (RSH).

No obstante, en las últimas horas, la representante Carolina Arbeláez por el Cambio Radical denunció que el Gobierno Nacional giró recursos de Jóvenes en Paz a población entre los 29 y 30 años violando el Decreto 1649 de 2023 sobre la normativa que regula el programa.

Los dineros que fueron girados a estos beneficiarios suman $740 millones.

“Ahora le giran recursos a “Jóvenes” de 29 y 30 años en el perverso programa de jóvenes en paz, están acostumbrados a violar las normas, la ley y sus propios decretos, según el decreto los beneficiarios de este programa deben tener entre 14 y 28 años”, dijo la representante cuestionando el control y vigilancia de los recursos del programa.

Requisito de edad para la vinculación a Jóvenes en Paz

Frente a esta denuncia y la divulgación de información inexacta por parte de medios de comunicación, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de administrar los recursos del programa, aclaró las causales de no vinculación y suspensión de las transferencias del programa:

De acuerdo con la entidad, la reciente información divulgada no contempla la integralidad de la normativa de Jóvenes en Paz, ya que, según el artículo 18 del Decreto 1649 es una causal no vinculación haber cumplido o tener más de 29 años al momento de realizar la inscripción. Pero, en el artículo 19 referente a las causales de terminación de la vinculación, no se incluye una causal asociada al cumplimiento de 29 años de los participantes.

Con relación a las causas de la suspensión de las transferencias monetarias, Prosperidad Social indicó que ninguna de ellas se encuentra asociada al cumplimiento de 29 años de los jóvenes vinculados al programa. En otras palabras, la edad es un criterio de vinculación más no de permanencia del programa.

Así las cosas, el DPS aseguró que se puede ingresar al programa teniendo menos de 29 años, y permanecer en él incluso después de haberlos cumplido:

“Por lo tanto, los jóvenes que ingresaron cumpliendo con el requisito de edad continúan recibiendo las transferencias monetarias, un máximo de 12 pagos por beneficiario y una permanencia de hasta 18 meses, garantizando así su continuidad dentro de la ruta de atención integral”.

Por último, el DPS recordó que las transferencias económicas no es el único componente de Jóvenes en Paz, pues también ofrece espacios de formación, servicio a la comunidad y preparación para la vida laboral y el emprendimiento.

“Este programa, que busca generar una ruta de atención integral para garantizar el goce efectivo de los derechos a la población joven entre 14 y 28 años, avanza en 15 de los 83 municipios en donde se implementará, con la finalidad de impactar las vidas de 49.920 en esta vigencia”, confirmó el Ministerio de Igualdad.