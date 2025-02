Zelensky no fue informado de la reunión entre Rusia y EE.UU.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantendrá reuniones en Arabia Saudí con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov el próximo martes 17 de febrero. Sin embargo, Volodimir Zelensky dijo que no fue informado de este encuentro, por lo tanto afirmó que: “No reconoceremos acuerdos sin nosotros”.

Lea también: Vaticano: Papa Francisco presenta un cuadro clínico complejo

Luego de la conversación que sostuvieron por teléfono el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Vladímir Putin se acordó que se reunirían para tratar de poner fin al conflicto en Ucrania. Por su parte, la Unión Europea y la propia Ucrania, aparentemente, harían parte de estas reuniones.

No obstante, la agencia de noticias estatal Ukrinform le preguntó a Zelensky sobre estas conversaciones, a lo cual respondió: “Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”.

El ucraniano tiene previsto viajar a Riad, capital en Arabia Saudí, un día después de la junta. Es el mismo lugar donde se encontrarán los delegados de Washington D.C., y Moscú, pero la llegada de Zelensky ya estaba planeada antes, por lo cual, planea hablar con el gobernante saudí: “Evidentemente le preguntaré a Su Alteza Mohamed (Bin Salman, el príncipe heredero saudí) qué sabe sobre esto.”

En contexto: Altos cargos de Rusia y EE.UU. se reunirán en Arabia Saudí para retomar relaciones bilaterales

Este acercamiento entre los gobiernos de Trump y Putin ha generado tensiones en Kiev especialmente porque “Ucrania no sabía nada de esto”. La reunión en Riad será con los enviados de cada presidencia, Marco Rubio el secretario de Estado norteamericano y Sergei Lavrov el ministro de Asuntos Exteriores, quien estará acompañado de otros altos funcionarios del Kremlin.