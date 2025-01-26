Pico y placa, carros particulares y motos en Cartagena de Indias: ¿Qué autos transitan esta semana?

A través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Alcaldía de Cartagena anunció la rotación del pico y placa del primer trimestre del año, que va desde el 6 de enero hasta el 4 de abril del 2025. Esta nueva restricción aplicará tanto para carros y motos particulares, como para taxis.

Vale recordar que quienes incumplan con la medida, recibirán una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales, lo que equivale a $711.750, más la inmovilización de su vehículo. En 2024, el DATT sancionó a 7.754 vehículos por incumplir con las restricciones vehiculares en la ciudad.

Pico y placa en Cartagena del 27 al 31 de enero 2025

La nueva rotación del pico y placa en la capital de Bolívar quedó de la siguiente manera para los carros y motos particulares:

Lunes, 27 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8 Martes, 28 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0 Miércoles, 29 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2 Jueves, 30 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4 Viernes, 31 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6

Los horarios de restricción se mantendrán como venían funcionando desde el año pasado. Para los carros, el pico y placa será de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, de la siguiente manera:

Comenzará a las 7:00 a.m. e irá hasta las 9:00 a.m. Luego, se vuelve a activar a las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

La restricción de las motos incluye motos de cualquier modalidad y cilindraje, es decir, incluye a las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor. El horario para las motos es desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., sin aplicar en los días festivos.

¿Cómo quedó el pico y placa para taxis en Cartagena?

Como le explicó el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), José Ricaurte, a Caracol Radio, el pico y placa para taxis en Cartagena también seguirá operando en el año 2025.

Su horario de restricción será de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario entre las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. La restricción de movilidad aplicará en todas las vías del Distrito de Cartagena de Indias, según el último dígito de la placa del vehículo. Para esta semana, funcionará de la siguiente manera:

Lunes, 27 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2 Martes, 28 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4 Miércoles, 29 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6 Jueves, 30 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8

NO podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8 Viernes, 31 de enero: NO podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0

Cierres viales en Cartagena por fiestas de La Candelaria

El DATT anunció que debido a las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria que se celebran en Cartagena desde el viernes, 24 de enero, hasta el 2 de febrero, hay cierres en algunas calles de la ciudad.

Según indicó la entidad, estará prohibido el parqueo en el área ubicada en el Cerro de la Popa y estará restringido el tráfico de todo tipo de vehículos en la carrera 21 desde la intersección con la calle 34, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., y de 5:00 p.m. hasta las 9 p.m. La restricción se mantendrá hasta el 2 de febrero.