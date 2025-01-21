Venezuela declara a Álvaro Uribe como enemigo público del país

Con una decisión de la Asamblea Nacional, Venezuela también califica al expresidente colombiano de ““paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino” entre otros. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que en su plenaria del día discutiría un punto clave: la declaratoria del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez como enemigo público del país por sus reiteradas declaraciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La medida, que se prevé sea aprobada porque la Asamblea está bajo control mayoritario del chavismo, es una respuesta al llamado que hizo el expresidente colombiano en la frontera solicitando una intervención militar dentro del país para sacar del poder a Nicolás Maduro.

Según un proyecto presentado ante la Asamblea, Uribe será calificado como “paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional”.

Las palabras de Uribe

El 11 de enero, desde Cúcuta, el expresidente Uribe y otros miembros de la oposición colombiana convocaron una concentración en apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado.

Desde este punto el exmandatario hizo la propuesta de intervención:

“Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el Ejército de Venezuela” dijo Álvaro Uribe desde la ciudad de Cúcuta.

“Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”, agregó el expresidente.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro reaccionó asegurando que Uribe es un “triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela, ¡Cobarde!, ven tú al frente de las tropas Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla, cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante”.