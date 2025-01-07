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Obras de muelle en El Rodadero de Santa Marta siguen de manera clandestina, ¿quién responde?

El 4 de diciembre de 2024 La W conoció una denuncia que hizo la comunidad de El Rodadero en Santa Marta sobre la construcción de un muelle que no contaba con los permisos necesarios por parte del Distrito y de la Capitanía de Puerto.

En aquella ocasión, Patricia Caicedo, secretaria de Planeación del Distrito de Santa Marta, aseguró que activaron los protocolos junto a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, Dimar y Corpamag para articular el procedimiento del cierre de la obra.

No obstante, este 7 de enero de 2025, Julio Acosta, residente de El Rodadero en Santa Marta, conversón con La W e hizo una nueva denuncia: las labores de ese muelle continúan, pero ahora de manera clandestina.

“Con sorpresa, los vecinos vemos como truncan nuestros derechos”, aseguró. Incluso, mencionó que en ese punto de la ciudad se colocó un cerramiento para evitar el paso.

“Esto ha sido con la complacencia de las autoridades, ellos se han hecho los de la vista gorda”, indicó.

¿Qué dicen las autoridades sobre la construcción del muelle en El Rodadero?

César Grisales, capitán de puerto de Santa Marta, también habló con La W y aseguró que la autoridad marina ha hecho inspecciones y se abrió un proceso administrativo sancionatorio contra el muelle, pues “es un embarcadero que se construyó de manera ilegal”.

“Hemos efectuado rondas aleatorias, la última inspección que hicimos fue este fin de semana. Un oficial verificó que no estuvieran haciendo embarque de personas”, sostuvo.

Asimismo, el capitán aseguró que no tiene la capacidad para vigilar que las obras de este puerto no se realicen. “Es complejo porque no tenemos los recursos para estar allá haciendo permanente presencia”.

“Estas actuaciones se hacen en la noche. Hemos solicitado al alcalde las medidas para que no se permita esta actividad”, dijo.

De otro lado, aclaró que el muelle no cuenta con los permisos y no han radicado ante la Capitanía de Puerto el trámite de concesión para hacer uso de esa construcción “ilegal”.

¿Qué responden quienes adelantan la construcción del muelle?

Jorge Lastra, representante legal del Centro de Vida Marino, también pasó por los micrófonos de La W y afirmó que la obra cuenta con el fallo de un juez constitucional en donde les da la razón para la construcción del muelle. “Los permisos están radicados”.

“Nosotros hicimos todos los estudios y está presentado ante la CAR Magdalena. Los residentes hicieron uso de sus atribuciones constitucionales, pero eso no lo cuentan: el juez negó cualquier derecho porque atribuyeron 3 o 4 derechos a los que nunca les dieron la razón”, manifestó.

Reviva las entrevistas completas sobre la construcción del muelle en El Rodadero de Santa Marta