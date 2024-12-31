“Estamos pagando los errores del Gobierno”: ACC sobre alza en precio de peajes para 2025

Alfredo Merlano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), conversó con La W acerca de la decisión de ajustar en diferentes fases el valor de los peajes en el país después de un año en el que no se incrementaron las tarifas. Para el líder gremial, esto podría impactar de manera significativa a todo el sector del transporte de carga.

Es preciso recordar que, en 2023, el Gobierno decidió suspender el alza habitual argumentando motivos que no fueron consultados con los gremios, lo que derivó en un desfase económico que ahora se pretende cubrir gradualmente.

Merlano sostuvo que esta medida no fue solicitada por los transportadores y, a pesar de no haber intervenido en la decisión inicial, ahora se verán en la obligación de asumir la deuda.

En ese sentido, el líder gremial indicó que no existe una negativa absoluta frente al incremento, pues históricamente el sector es consciente de que cada mes de enero se actualizan las tarifas de los peajes. No obstante, lo que reclaman los camioneros es que el atraso de 2023, generado a raíz de lo que califican como un “error de Gobierno”, no se traslade totalmente a quienes a diario utilizan las carreteras.

Por eso, el dirigente gremial afirmó que, en su momento, se planteó la posibilidad de dividir ese costo con las autoridades para que los transportadores no terminen cubriendo la totalidad del rezago. Sin embargo, la propuesta no prosperó y ahora el nuevo plan establece varios aumentos en 2025, lo que en la práctica representa un doble ajuste para muchos propietarios de camiones.

Además del incremento en peajes, la discusión se enmarca en el anunciado fin del subsidio al diésel que, según estimaciones del Gobierno, podría llevar el precio del combustible a un alza de $6.000 pesos más por galón en los próximos años.

Para Merlano, esto pone en riesgo la rentabilidad del transporte de carga, teniendo en cuenta que el diésel y los peajes constituyen, en conjunto, un porcentaje significativo de los costos operativos de los camioneros. El líder señala que, si estos costos siguen aumentando, tarde o temprano tendrán que verse reflejados en los fletes, con consecuencias para la economía en general y, sobre todo, para los consumidores finales.

Además, durante la conversación, surgieron comparaciones con casos como los cobros de tarjetas de crédito que llegan de forma tardía y deben saldarse, sin importar si el usuario no fue avisado. Sin embargo, Merlano insistió en que el sector transportador no puede quedar relegado a asumir todos los costos de una decisión gubernamental que los tomó por sorpresa, pues se trató de una orden que, recalca, no partió de ellos.

Así, agregó que la situación se torna compleja en la medida en que se suman otros factores, como la necesidad de actualizar metodologías de costos en el sistema SISETAC, ya que, según el gremio, la herramienta oficial no refleja con precisión la realidad del mercado ni el alza de los insumos, los cuales frecuentemente se pagan en dólares.

A lo largo de 2024, el gremio mantuvo reuniones con funcionarios encargados del sector transporte, pero Merlano sostiene que no se concretó una solución definitiva que balancee las responsabilidades entre las partes.

Al mismo tiempo, diversos analistas han señalado que parte de los recursos faltantes para compensar a los concesionarios de las carreteras salió del presupuesto nacional, lo que implica, según ellos, un subsidio que terminó beneficiando tanto a transportadores como a usuarios de vehículos particulares. Esta situación origina posiciones encontradas sobre quién asume realmente la carga financiera.

