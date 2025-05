“Tenemos el Gobierno más corrupto en la historia de Colombia con Petro”: Andrés Pastrana

El pasado viernes 20 de diciembre, Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los principales líderes del cartel de Cali, envió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en el que le propuso contar toda la verdad sobre su vida si se le nombra como nuevo gestor de paz.

Orejuela alude a esta petición debido a su buen comportamiento en la cárcel, en su carta, expresó: "Señor presidente, el pueblo colombiano solo quiere entender y saber la verdad de esta época oscura de nuestra historia, que ha sido permeada y empañada por la cultura de la corrupción“.

El expresidente de la República entre 1998 y 2002, Andrés Pastrana, reaccionó a la petición del ex capo del cartel de Cali, en la que le pidió también hablar sobre las elecciones en el país en el año 1994, acusando de ser uno de los responsables de haber “robado la presidencia de Colombia”.

Ojalá Miguel Rodríguez Orejuela cuente todos los detalles de su manguala con Ernesto Samper y sus socios de campaña en 1994 para robarme la presidencia de Colombia.

Lo que lleva años anunciando. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) December 20, 2024

El expresidente del país estuvo en entrevista con ‘6AM’ de Caracol Radio y se refirió a la actualidad del país vecino, Venezuela, acusando al presidente Petro de ser un canciller de Maduro, además, respondió a Orejuela y habló sobre las elecciones del año 2026.

Posicionamiento de Edmundo González en Venezuela

Pastrana habló sobre la intención de un grupo de expresidentes que buscan rodear a Edmundo González, candidato de la oposición en Venezuela, que perdió ante Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024, ante esta posibilidad, el expresidente expresó: “Propuse que los expresidentes demócratas de América Latina acompañáramos a Edmundo en su posesión, estamos hablando con distintos gobiernos para que nos reunamos un grupo de expresidentes y, por qué no, otros presidentes, algunos han expresado su interés de participar”.

Ante una posible captura del gobierno de Maduro a Edmundo González, Pastrana afirmó: “Por eso es importante que rodeemos a Edmundo, vemos que en Venezuela hay una división profunda entre Maduro y Diosdado Cabello, allí sigue existiendo una narco dictadura, hay división en las fuerzas armadas, además, comienza el reconocimiento internacional de un robo en las elecciones, después de lo sucedido en Siria, están pensando si Maduro finalmente se posesiona”.

El expresidente de Colombia enfatizó en que no revelará, por ahora, ningún tipo de información sobre la posible reunión de los expresidentes por temas de “seguridad” y sentenció que “la democracia se defiende con hechos”.

Sobre la relación que tiene el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, Pastrana fue contundente y afirmó que: “He venido diciendo que Petro es el canciller de Maduro, le ha abierto todas las puertas en muchos lados, si algo le queda de demócrata a Petro, no puede estar participando en la posesión de Maduro, sino acompañar a Edmundo González”.

La amenaza de Trump Sobre controlar el canal de Panamá

En los últimos días, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recuperar el control del canal de Panamá, como consecuencia de tarifas injustas con su país, esta advertencia ha despertado preocupación entre los líderes del mundo, al respecto, Pastrana compartió su posición: “Respaldo al presidente de Panamá, José Mulino, esto tiene muchas implicaciones para Colombia, qué va a pasar con el derecho de tránsito, hay que hacer un análisis muy importante, acompañar a Panamá, debe haber un respeto a los tratados firmados, el mundo tiene que hacerlo tras las declaraciones de Trump”.

Sorprendido por el respaldo de Petro en esta posición, Pastrana aclaró: “Por primera vez Petro coincide con el respeto de la constitución y el derecho internacional, no lo ha demostrado durante su Gobierno. Me preocupa lo que ha pasado con Biden en Venezuela, fue uno de los principales aliados del ‘plan Colombia’, nos dio un gran respaldo, pero en Venezuela respaldó la narco dictadura; Trump va a perseguir y luchar ante la droga”.

La carta de Rodríguez Orejuela al presidente Petro

La petición del ex capo del cartel de Cali al presidente Petro tomó por sorpresa distintos sectores políticos en el país, el objetivo de Orejuela es posicionarse como nuevo gestor de paz del Gobierno, ante esto, Pastrana recordó: “Todos los criminales quieren terminar como gestores de paz, es lo que ha identificado a este Gobierno, es algo muy grave, ellos fueron mis secuestradores, cuando estaba en cautiverio, Pablo Escobar había organizado el grupo de los extraditables junto al cartel de Cali, ellos no pueden salir de Estados Unidos aunque Petro lo declare gestor de paz, si ellos llegaran a Colombia, deben pagar otras condenas acá”.

Ante la posibilidad de aportar de alguna manera al país como gestor, el expresidente aclaró que su mayor aporte podría ser “que revelen cómo me robaron las elecciones en el año 1994, cómo robaron la democracia a los colombianos, dicen que en esa época metieron entre 5 y 15 millones de dólares en esas elecciones, esa verdad la debe conocer el país”.

“Hay tantos que vienen pagando sus penas por lo sucedido en 1994, hay muchos con cheques guardados, cuando se archivó el proceso 8000, es importante que confiesen cómo se robaron las elecciones y la democracia en Colombia”, concluyó.

Elecciones a la Presidencia en el año 2026

Con elecciones presidenciales a la vista en 2026, Pastrana dejó clara su posición y pidió una unificación entre los partidos de centro y derecha: “A mí me gusta lo que propuse hace unos meses, debemos buscar para elegir un solo candidato de la centroderecha para que gane las elecciones, se lo propuse a Álvaro Uribe y fue un éxito con la victoria de Iván Duque. Que sea un pacto de sangre para recuperar el poder y salvar a Colombia en 2026”.

La unificación que sugiere implicaría una victoria casi segura de este candidato, pues para Pastrana “la izquierda siempre ha tenido entre un 25% y 28% de apoyo, en este momento el Pacto Histórico es el enano más grande en tener candidatos, si nosotros nos unimos para tener un solo candidato, vamos a tener hasta el 70%, con eso recuperamos al país. Tenemos el Gobierno más corrupto en la historia del país con Gustavo Petro”.

Finalmente, el expresidente confesó su temor ante la incertidumbre sobre si Petro permitirá o no unas elecciones transparentes en 2026: “He sido crítico sobre la paz total, hay elecciones, están desmantelando la Registraduría, hoy el país no sabe si puede haber o no elecciones en dos años, la gente no puede estar haciendo campañas políticas, en un año Petro dijo que hablaría con el ELN, con las disidencias de las FARC, con el cartel del Golfo, red de narcotráfico, cómo se van a garantizar las elecciones en dos años”.