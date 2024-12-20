El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En carta a Petro, Miguel Rodríguez Orejuela dijo estar dispuesto a “decir toda la verdad”

El pasado 19 de diciembre, al mediodía, El Reporte Coronell de La W conoció que hasta el escritorio del presidente Gustavo Petro llegó una carta de Miguel Rodríguez Orejuela, narcotraficante exjefe del poderoso cartel de Cali.

Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2005 a Estados Unidos y cumple una pena de 30 años de prisión en una cárcel de Filadelfia.

Para verificar la información, le escribí un mensaje de texto al presidente Gustavo Petro, quien respondió confirmando la existencia de la carta y su deseo de responderla en los próximos días.

Sobre la comunicación, el presidente Petro me escribió: “Él dice estar dispuesto a decir toda la verdad de su vida sin contraprestación y como un acto de servicio al país al final de sus días”.

El mandatario agregó: “Me pide que no se moleste a su familia si no hay necesidad jurídica”.

Miguel Rodríguez Orejuela tiene 81 años. Su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, murió a los 83 años estando preso en Estados Unidos.

Miguel Rodríguez Orejuela pide a Estados Unidos salir de la cárcel

A finales de 2023, el jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, envió una carta pidiendo que la justicia de Estados Unidos le permita salir de la cárcel como un acto de clemencia por buena conducta.

El documento conocido por El Reporte Coronell es una petición de rebaja humanitaria llamada “Reducción de nivel dos” enviada el pasado 31 de octubre a la Corte del Distrito Sur de la Florida.

La comunicación empieza diciendo que ha demostrado buena conducta durante su estadía en la cárcel de Estados Unidos.

Quien fuera uno de los más poderosos jefes de la mafia dice que actúa pro se in forma pauperis, lo que significa que él mismo se representa y no cuenta con ayuda de un abogado por falta de recursos.

Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2015 y condenado a 30 años de prisión por narcotráfico, de los cuales ha cumplido 18 y tiene derecho a una rebaja de 3 años por trabajos efectuados mientras ha estado preso. Aún así, le faltan al menos ocho años para cumplir su sentencia.

Miguel Rodríguez Orejuela, que estudió Derecho en Colombia, no ha ejercido esa profesión. Su carta es ordenada, articulada y alega que cumple con los requisitos para ser beneficiado con una rebaja sustancial de su pena a partir de febrero de 2024.

De acuerdo con su comunicación a la justicia estadounidense, es elegible para obtener clemencia y rebaja de penas porque, según él:

Más información Los Rodríguez Orejuela responden a Pastrana y lo señalan de corrupto

No ha estado envuelto en actos terroristas

No ha cometido amenazas relacionadas con su condena

Su delito no tuvo como resultado la muerte o lesiones corporales graves.

Su condena no es por un delito sexual;

No causó personalmente dificultades financieras sustanciales

No hubo ningún arma involucrada en relación con el delito;

Su delito no involucró derechos individuales

No fue acusado por un crimen de odio

No fue sentenciado por un delito grave contra los derechos humanos; y

No participó en una empresa criminal continuada

Según un abogado criminalista consultado, la posibilidad de que la petición de Miguel Rodríguez Orejuela sea aceptada es mínima, ya que, a pesar de no haber sido condenado por delitos distintos al narcotráfico, el Gobierno de Estados tiene información de inteligencia que lo vincula a actos terroristas y pone como ejemplo la bomba contra el Edificio Mónaco, ocupado por la familia de su archienemigo Pablo Escobar.

Estas y otras informaciones pesarían en contra de su petición de clemencia, ya que el delito por el que está condenado sí está relacionado con acciones violentas, por un lado. Y por otro el Cartel de Cali fue una empresa criminal continuada que operó por años y que controló en un momento el 80 por ciento de la cocaína que entraba a Estados Unidos.

Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano mayor, Gilberto Rodríguez Orejuela, son considerados los mayores narcotraficantes colombianos de la historia y los más grandes del mundo después del mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Gilberto Rodríguez Orejuela murió hace tres años en prisión. Miguel, por su parte, espera la respuesta a su petición de clemencia en una cárcel de Pensilvania.

Miguel Rodríguez Orejuela envía con su solicitud un sobre manila para que la Corte de Florida le remita la respuesta. No hay un término legal para que su solicitud sea resuelta pero la Corte podría contestar su carta en enero del año entrante.

