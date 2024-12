”Tengo que consultar con el presidente”: Gustavo Bolívar sobre su candidatura a elecciones

Cartagena

Desde Cartagena, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se refirió a la posibilidad de ser candidato a la Presidencia en 2026, teniendo en cuenta que es la persona con mayor favorabilidad de la izquierda según las encuestas de las últimas semanas.

Bolívar aseguró que esa posibilidad vendrá con el tiempo y admitió que tendrá que consultar con el presidente Gustavo Petro para definir si se queda en el Gobierno o se va a la campaña.

“La verdad es que yo como funcionario público no me puedo referir a eso, he estado marcando en las encuestas como la persona que más favorabilidad tiene dentro de la izquierda, dentro del progresismo, pero eso ya vendrá con el tiempo. Yo tengo que consultar con el Presidente de la República si me necesita más en el Gobierno o si me voy a la campaña”, expresó.

No obstante, Gustavo Bolívar mostró su disposición a quedarse en el Gobierno durante los dos próximos años si así lo considera el presidente Petro.

“Si él me dice que lo acompañe en estos dos años que faltan, yo lo haría con gusto, porque es que no podemos salir todos corriendo a aspirar y dejar al gobierno botado. Yo gustoso me quedaría”, aseveró.