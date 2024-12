Los puntos claves nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

JUDICIAL

La Corte Suprema de Justicia celebró la aprobación en el Congreso de la República, del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia.

La iniciativa, garantiza una justicia laboral con mejores herramientas para responder de manera pronta y efectiva a los procesos en lo que se busca proteger los derechos de la ciudadanía.

“Este código elimina trámites que eran arcaicos y lo que hace es simplificar el proceso y sobre todo además se sirve de las nuevas herramientas tecnológicas para darle agilidad al proceso”, así lo indicó Marjorie Zúñiga Romero presidenta de la Sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia

El nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social introduce la aplicación de la sentencia anticipada en los procesos laborales, facilitando a las partes que se pongan de acuerdo para que los casos tengan una resolución mucho más rápida.

Los puntos más importantes Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia:

1. Agiliza los fallos en las sentencias anticipadas en los procesos laborales

2. Garantiza la virtualidad y las nuevas tecnologías para adelantar el proceso.

3. Luego de 70 años se actualiza el nuevo código procesal y del trabajo.

4. Garantiza la segunda instancia y los jueces de pequeñas causas pasan a ser jueces municipales laborales.

“Se flexibiliza el recurso del cual conoce la Corte Suprema de Justicia, antes la Corte no podía conocer algunos asuntos importantes, le pongo un ejemplo; el acoso laboral, ese era un proceso que la Corte Suprema no conocía, no fallaba y por lo tanto no podía unificar la jurisprudencia, a partir de este nuevo código la Corte Suprema se va a poder pronunciar sobre asuntos importantes como acoso laboral”, indicó Zúñiga.

Con más de 70 años desde la última reforma, la nueva legislación tiene el potencial de transformar la justicia laboral en Colombia y de ofrecer soluciones más rápidas y efectivas.