¿Qué falta para la deportación del exnarco Fabio Ochoa a Colombia? Experto explica

Fabio Ochoa Vásquez, exnarcotraficante y antiguo miembro del Cartel de Medellín, fue trasladado a una cárcel de baja seguridad en Michigan, Estados Unidos. Según informó La W, este cambio podría indicar que está próximo a ser deportado a Colombia.

Ronald Vitiello, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU., pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este tema y dar detalles de lo que se viene en esta deportación.

“No sé si él tiene todavía derecho de una audiencia, pero como sea va a deportarse, No tiene reglamento para quedarse en los Estados Unidos, estará en custodia hasta que pueda ser entregado a las autoridades colombianas”, aseguró.

¿Cuánto tiempo puede pasar para la deportación de Fabio Ochoa?

Ochoa fue capturado en 1999, extraditado en 2001 y condenado en 2003 a 30 años de prisión por conspiración, distribución de cocaína y otros delitos. Además, se mencionó que podría beneficiarse de una reducción del 15% de su pena por buen comportamiento, lo que abre la posibilidad de su liberación en 2024.

Sobre el tiempo que falte para la deportación, el exdirectivo comentó que “esto depende del Gobierno, si ya tuvo la oportunidad de hablar con el juez y está listo para el viaje, será cuestión de días para agendar el vuelo y organizar traslados con las autoridades colombianas (…) Esto es un ejemplo de la buena relación entre países”.

Finalmente, mencionó que lo más probable es que Ochoa vaya en un avión privado acompañado de un equipo de agentes de Policía, sin embargo, si no representa mayor amenaza, puede ser enviado en un vuelo comercial, también acompañado de oficiales.

Escuche la entrevista completa en La W: