“El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia”: Sergio Perdomo

A sus 22 años, Sergio Perdomo enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida: la crisis económica de su familia lo impulsó a emprender y buscar soluciones. Hoy, este ingeniero industrial colombiano, con un Diplomado en Alta Gerencia y una Maestría en Gestión de Ingeniería del Politécnico de Torino, Italia, lidera proyectos que transforman la manera en que coaches, mentores, y agencias escalan sus negocios online.

Sergio, ¿cómo empezó tu interés por el marketing digital y el crecimiento de negocios?

Todo comenzó por necesidad. Cuando mi familia enfrentó una crisis económica, me vi obligado a buscar formas de ayudar. Estaba terminando mis estudios y sabía que no podía depender de los métodos tradicionales para generar ingresos. Empecé a investigar sobre el marketing digital y me entrené con los mejores expertos del mundo. Me di cuenta de que el potencial del entorno online era inmenso y que podía combinar mi formación en ingeniería con estrategias digitales para crear algo significativo.

¿Cuál fue el mayor desafío en esos primeros años?

Creo que el mayor reto fue equilibrar todo: mi formación, el aprendizaje autodidacta y la implementación de lo que iba aprendiendo. Cometer errores fue parte del proceso, pero aprendí a verlos como lecciones. También fue difícil ganarme la confianza de los primeros clientes, ya que en ese entonces era joven y relativamente desconocido. Pero mi compromiso con los resultados y la calidad del trabajo hablaron por sí mismos.

¿Qué hace que tu enfoque sea diferente al de otros en el mundo del marketing digital?

Mi enfoque está centrado en sistemas y procesos. Muchos emprendedores tienen ideas brillantes, pero carecen de estructura para ejecutarlas de manera efectiva. Lo que hago es diseñar e implementar sistemas automatizados que no solo facilitan la captación de clientes calificados, sino que también aseguran la escalabilidad del negocio. Además, me esfuerzo por personalizar cada estrategia según las necesidades del cliente, porque no creo en las soluciones genéricas.

Hablemos de tu plataforma, Sabiduría Millonaria. ¿Qué te motivó a crearla?

Sabiduría Millonaria nació de mi deseo de democratizar el conocimiento. Durante mi trayectoria, me di cuenta de que muchos emprendedores tienen potencial, pero carecen de las herramientas y estrategias para crecer. Esta plataforma busca cerrar esa brecha, especialmente en mercados emergentes donde los recursos pueden ser limitados. A través de Sabiduría Millonaria, quiero brindar acceso a sistemas probados y recursos prácticos que permitan a cualquier persona transformar sus ideas en negocios sostenibles.

¿Qué resultados han logrado tus clientes con tus estrategias?

Los resultados varían dependiendo del punto de partida de cada cliente, pero tenemos algunos que han pasado el millón de USD, otros las 6 cifras y así. Más allá de los números, lo que realmente me enorgullece es ver cómo estos dueños de negocio impactan más personas debido a los sistemas que les instalo.

¿Cómo defines el éxito en tu trabajo?

Para mí, el éxito no está solo en los resultados financieros, aunque son importantes. Se trata de ayudar a las personas a recuperar el control sobre sus vidas y negocios. Cuando un cliente me dice que ahora puede pasar más tiempo con su familia porque su negocio funciona eficientemente, sé que estoy haciendo lo correcto.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?

Quiero seguir expandiendo Sabiduría Millonaria y desarrollar nuevos productos que hagan que mis sistemas y procesos sean aún más accesibles. También quiero enfocarme en capacitar a dueños de cursos online que ya estén vendiendo 20k USD o más al mes, porque creo que ese es el 80-20, son los que más rápido pueden aplicar los sistemas que tengo y pueden impactar a la mayor cantidad de personas.

Para cerrar, ¿qué consejo le darías a quienes están empezando en el mundo del marketing digital?

Que no se enfoquen en hacer todo al mismo tiempo. Identifiquen lo que realmente les apasiona y busquen aprender de quienes ya han recorrido el camino. Pero lo más importante es que entiendan que el éxito no es cuestión de suerte; es cuestión de estrategia, planificación y ejecución constante.

Sergio Perdomo no solo demuestra su conocimiento técnico y estratégico, sino también su compromiso con generar un impacto positivo en la vida de otros emprendedores.