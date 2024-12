Cuentas del Grupo B: así clasifican a la final Tolima, América, Once Caldas y Junior

El Grupo B está que arde y esto en parte a lo que ocurrió en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. América venció 4-2 al Deportes Tolima y le impidió al conjunto Pijao escaparse en la punta, manteniendo con vida la zona. Por su parte, Once Caldas, que había dejado escapar el triunfo en Manizales ante Junior, en Barranquilla les ganó 1-2 y se treparon al segundo puesto, con solo un punto de diferencia respecto al líder, el conjunto de Ibagué.

Tolima y Once Caldas son los equipos que dependen de sí mismos para poder estar en la final. En la última fecha se enfrentan ambos. No obstante, América, tercero en la tabla con 4 puntos, y acreedor del punto invisible, y Junior de Barranquilla, cuarto con las mismas 4 unidades, mantienen esperanzas, pero necesitan otros resultados además de los que puedan conseguir.

Así se jugará la fecha 5

Este miércoles 4 de diciembre el grupo podría comenzar a definirse o incluso alimentar lo apasionante y dejar todo para la última jornada, la cual se jugará el próximo domingo 8 de diciembre en horario simultáneo.

- Once Caldas vs. América de Cali

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Palogrande

- Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Las cuentas del Grupo B

Deportes Tolima: En caso de ganarle al Junior, seguirá siendo líder del grupo y un empate en la última fecha con Once Caldas, los lleva a la final. Si iguala con el equipo tiburón, también dependerá de sí en la fecha definitiva, pero tendrá que vencer a Once Caldas en caso de que estos le ganen al América en Palogrande o que los vallecaucanos obtengan los eis puntos. Si llega a perder uno de los juegos, dependerá de otros resultados.

Once Caldas: El equipo de Hernán Darío Herrera si gana, elimina al América y en la última fecha se jugará una final adelantada contra Deportes Tolima buscando estar en la definición. En caso de sacar el triunfo y que Tolima no gane, terminarán la jornada 5 como líderes. En caso de que empate los dos partidos restantes, necesitará que Tolima pierda con Junior y estos últimos no ganarle a los Escarlatas en la sexta jornada.

América de Cali: El equipo de Jorge ‘Polilla’ Da Silva tiene una ventaja y es que cuentan con el punto invisible en caso de empate, pero dependen de otros resultados. Si pierde con Once Caldas queda eliminado. De ganar llegará a 7 unidades y podría incluso terminar líder la fecha 5 en caso de que Tolima pierda con Junior. Así, tres equipos llegarían con 7 unidades a la última jornada (América, Tolima y Junior). Si empata con Once Caldas necesita que Tolima no le gane al Junior y así llegar con 5 puntos a la última fecha, en la que deberán vencer al cuadro barranquillero y que haya empate en el otro juego, para superarlos por el punto de invisible.

Junior: No puede perder con Tolima o quedará eliminado. En caso de ganar, tendrá que esperar que Once Caldas haga al menos cuatro puntos en los dos partidos. Si gana uno y empata otro solo sirve si vence al Tolima e iguala con América, que tendrá que empatar con Once Caldas y este último también igualar en la última jornada.

1. Deportes Tolima 7 puntos 0 diferencia de gol

2. Once Caldas 6 puntos 1 diferencia de gol

3. América de Cali * 4 puntos 0 diferencia de gol

4. Junior 4 puntos -1 diferencia de gol