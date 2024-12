Falcao, Ramos y Dayro, en el once ideal de la fecha 4 de los cuadragulares finales

La Dimayor dio a conocer el once ideal de la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, jornada ampliamente favorable para los equipos visitantes, siendo el América de Cali, el único club que pudo defender su localía.

En el equipo de esta semana se imponen jugadores del Once Caldas, luego de su importante triunfo como visitantes ante el Junior, remontando para imponerse 1-2 y quedar a un solo punto del Tolima, líder del Grupo B.

El club de Manizales aporta tres futbolistas a este once, partiendo por el arquero James Aguirre, quien le atajó un lanzamiento a Carlos Bacca. Junto a él se encuentran Juan David Cuesta y el goleador histórico de la Liga colombiana, Dayro Moreno.

De hecho, el tridente de ataque lo conforman tres goleadores históricos del país. Al lado de Dayro fueron destacados en el once Falcao García, autor del gol del empate de Millonarios contra Nacional, y Adrián Ramos, figura en el triunfo americano con un doblete.

Once ideal de la fecha 4 de los cuadrangulares finales

El equipo lo integran tres jugadores del Once Caldas, dos de Millonarios, dos del Pasto, dos del América, uno de Santa Fe y uno de Atlético Nacional. James Aguirre (Once Caldas); Juan David Cuesta (Once Caldas), Brayan Carabalí (Pasto), Jorge Arias (Millonarios), Álvaro Angulo (Nacional); Daniel Moreno (Pasto), Josen Escobar (América), Ómar Albornoz (Santa Fe); Dayro Moreno (Once Caldas), Falcao García (Millonarios) y Andrián Ramos (América).