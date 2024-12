Tabla de posiciones de los cuadrangulares: así quedó el Grupo B con la victoria de América

Comenzó la cuarta jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano y poco a poco se van perfilando los dos favoritos a quedarse con el cupo a la gran final del segundo semestre. En el Grupo B, por ejemplo, este domingo primero de diciembre se llevaron a cabo los duelos América de Cali Vs. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla Vs. Once Caldas.

Desarrollo de la jornada

El día inició con el compromiso en el Pascual Guerrero entre América y Tolima. Los ibaguereños llegaban como líderes de su zona con una ventaja considerable, motivo por el cual debían de sumar fuera de casa para mantenerse al margen; por otro lado, los escarlatas, que por cierto contaron con poco acompañamiento de su afición, estaban obligados a ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación.

Bajo este panorama, se vivió un partidazo en la capital del Valle. Cristian Barrios abrió la cuenta para el escarlata, pero Yeison Guzmán lo empató, ambas anotaciones se lograron desde el punto penal. Más adelante, Brayan Gil le dio la ventaja al pijao, pero Adrián Ramos lo empató instantes después. Finalmente, Edwin Velasco y Ramos una vez más decretaron la remontada local.

Próximos partidos

Domingo primero de diciembre

Junior de Barranquilla Vs. Once Caldas

[6:30 de la tarde]

Tabla de posiciones del Grupo B