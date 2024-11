Rayo Vallecano toma fuerte postura ante el futuro de James Rodríguez

James Rodríguez en la banca del Rayo Vallecano. (Photo By Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Rayo Vallecano visitó al Sevilla en la jornada 14 de LaLiga, cayendo por 1-0 en un partido marcado por la temprana expulsión de un jugador de Vallecas. Sin embargo, la atención se centró en la ausencia de James Rodríguez, quien, a pesar de estar disponible y convocado, no vio acción por tercer partido consecutivo.

Esta situación ha generado incertidumbre sobre su rol en el equipo, considerando que desde su llegada en agosto ha jugado apenas 136 minutos en seis partidos, con una sola titularidad. Previo al encuentro en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, habló con la transmisión oficial y abordó varios temas relevantes, entre ellos la situación del colombiano.

James Rodríguez y su futuro en el equipo

Al ser cuestionado sobre una posible salida de James en el próximo mercado de fichajes, Cobeño fue claro, aunque diplomático: “A día de hoy, no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes, y luego el mercado dirá lo que necesitamos. El entrenador también tendrá que ver en la planificación, y James sigue siendo igual de importante que Raúl y que cualquier otro jugador de la plantilla.”

Además, destacó la relevancia de James dentro del grupo, más allá de su participación en el terreno de juego: “Para nosotros, tener a Raúl y James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario. El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación... El entrenador también tendrá que ver en la planificación, James sigue siendo igual de importante que Raúl (de Tomás) y que cualquier otro jugador de la plantilla”, agregó

Las palabras de Cobeño dejan entrever dos puntos fundamentales: por un lado, el respaldo institucional a James Rodríguez y Raúl de Tomás, señalándolos como piezas valiosas para el equipo, incluso sin minutos recientes. Por otro lado, se percibe un mensaje de confianza en el cuerpo técnico, dejando claro que las decisiones sobre quién juega recaen exclusivamente en el entrenador Íñigo Pérez.

Sin embargo, la situación de James sigue siendo motivo de inquietud. La falta de continuidad y protagonismo en el Rayo pone en duda su capacidad para retomar el nivel esperado, algo que preocupa tanto a los aficionados como al entorno de la Selección Colombia, con la cual no estará hasta la fecha FIFA de marzo. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, las próximas semanas serán clave para determinar el futuro del colombiano en Vallecas.