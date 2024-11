Mohamed Salah y unas fuertes declaraciones contra Liverpool: “Estoy más fuera que dentro”

Mohamed Salah con el Liverpool. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, aseguró estar “decepcionado” con el club porque aún no le ha ofrecido una renovación y dijo estar “más fuera que dentro”. Salah, cuyo contrato finalizan en junio de 2024 y que, a partir de enero, podría negociar con otros equipos si no se alcanza un acuerdo.

El delantero egipcio, de 32 años, acaba contrato con los ‘Reds’ el próximo mes de junio y, como le ocurre a Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, que también están en los últimos meses de sus acuerdos, aún no ha renovado.

“Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, dijo Salah a la cadena NBC tras la victoria contra el Southampton de este domingo.

“No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa”, agregó. Salah ha marcado diez goles y repartido seis asistencias en esta Premier League y es el jugador que más tantos ha generado de la liga. En los 367 partidos que ha jugado con el Liverpool desde que llegó en 2017, el egipcio ha marcado 223 goles y repartido 99 asistencias, siendo clave para ganar la Premier en 2020 y la Champions en 2019. EFE

Situación contractual del Liverpool

Por otro lado, Luis Díaz volvió al Liverpool tras una doble jornada eliminatoria con Colombia marcada por dos derrotas, ante Uruguay y Ecuador, en las que jugó los 180 minutos sin alcanzar el nivel esperado.

Sin embargo, su desempeño en el club inglés ha sido destacado esta temporada, con 9 goles y 2 asistencias en 16 partidos oficiales. Estos números lo posicionan como el segundo máximo goleador del equipo detrás de Mohamed Salah, lo que refuerza su importancia en el esquema de Arne Slot, pese a no ser titular indiscutido.

El Liverpool, consciente del rendimiento de Díaz y los rumores que lo vinculan al Barcelona, evalúa renovar su contrato, que expira en 2027. Aunque aún no es urgente, es habitual en Inglaterra iniciar negociaciones con dos años de antelación.

A mediano plazo, la dirigencia también busca definir el futuro de otros jugadores importantes como Ibrahima Konaté y Andrew Robertson, cuyos contratos terminan en 2026. Más adelante, el foco estará en una lista de ocho futbolistas, incluido Díaz, que tienen vínculo hasta 2027. Según la prensa inglesa, el objetivo del Liverpool es mantener la base de su plantilla para competir al más alto nivel en las próximas temporadas.