Preocupación en América con Duván Vergara: “Se descompuso en el camerino”

América de Cali no pudo superar a Once Caldas en el Pascual Guerrero y se conformó con un empate 1-1 en un duelo de alta intensidad. El equipo escarlata, que aún no conoce la victoria en los cuadrangulares semifinales, arrancó con el pie izquierdo tras un gol validado por el VAR de Michael Barrios, exjugador del América. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar: un desvío desafortunado tras un remate de Yerson Candelo puso las tablas en el marcador al minuto 7. A pesar de los intentos del local por encontrar el gol de la victoria, las intervenciones del portero James Aguirre y la falta de precisión pesaron para sellar el empate.

Lo que concluyó en otra jornada más de los cuadrangulares con otro final amargo para América de Cali. Sin embargo, los dirigidos por Jorge da Silva ahora padecen de otra preocupación más, una de sus estrellas tuvo que dejar el campo y ser sustituido por temas físicos. El extremo, que fue titular y participó activamente en las arremetidas del América, tuvo que abandonar el campo al minuto 73 tras evidenciar signos de incapacidad física. Su salida encendió las alarmas, especialmente cuando fue visto retirándose hacia el vestuario sin poder caminar y asistido por miembros del cuerpo técnico.

En la rueda de prensa posterior, el técnico Jorge ‘Polilla’ Da Silva aclaró la situación: “Duván ya en el primer tiempo había manifestado que estaba muy fatigado, pero se sentía bien para seguir. Lo estuvimos evaluando constantemente, pero terminó extenuado. Al llegar al vestuario, se descompuso, lo que indica que claramente no estaba bien y padeció el desgaste del partido”.

El desgaste físico de Vergara preocupa no solo por su importancia en el esquema del equipo, sino porque América enfrentará al Deportes Tolima en menos de 72 horas. Su presencia en ese compromiso está en duda, lo que representa un duro golpe para el cuadro escarlata, que busca revertir su difícil situación en el Grupo B, donde marcha último con apenas un punto en dos partidos.

Mientras tanto, el cuerpo médico del América realizará evaluaciones más detalladas para determinar el estado de salud del jugador y su disponibilidad para el resto de los cuadrangulares. Sin Vergara al 100%, la tarea de buscar la clasificación se vuelve aún más complicada para los dirigidos por Jorge da Silva.