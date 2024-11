Miguel Uribe responde a polémica por encuesta presidencial

Colombia

El senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, Miguel Uribe, negó haber pagado o difundido la encuesta que adelantó la empresa INVAMER y que generó la reacción de otros aspirantes de la colectividad, es el caso de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

“Yo nunca he hecho política basándome en las encuestas. Si algo le he aprendido al presidente Uribe es que las encuestas son solo una herramienta de trabajo, mas no puede eso definir nuestro accionar”, añadió Uribe a través de un comunicado.

Además indicó que: “Para las senadoras Cabal y Valencia no tengo sino palabras de admiración y agradecimiento por el trabajo que hacen en el congreso con nuestra bancada. Mi cariño y admiración siempre para ellas y todos los precandidatos, los cinco seremos claves para construir la unidad que debe enfrentar el 2026″.

Cabe señalar que las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, cuestionaron que esta encuesta, paga por un empresario, haya sido publicada cinco días antes del primer Foro de precandidatos. Manifestaron que se está corriendo la línea ética.

“Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho, cinco días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo Guanumen. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas y servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia”, señalaron las egisladores.