La conformación del Área Metropolitana es una elección popular

Cali

El próximo 24 de noviembre en Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí y Dagua en el Valle del Cauca y en Villa Rica y Puerto Tejada en el departamento del Cauca se realizará la consulta popular para la conformación del Área Metropolitana del Sur Occidente, tendrán que acudir a las urnas alrededor de 120.838 personas.

Para que se cumpla el paso de elección de los ciudadanos, el proyecto tuvo que pasar por varios requisitos, entre ellos, ser analizado por la Comisión Especial de seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, quienes tuvieron un mes para emitir un concepto sobre su relevancia y conveniencia.

Posteriormente, el proyecto es entregado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien convoca la consulta popular.

Finalmente con la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, se lleva a cabo la consulta.

La elección popular debe alcanzar un umbral

Para que la creación del Área Metropolitana del Sur Occidente sea un hecho, debe votar el 5% de la población apta de cada municipio, y de esta el 50% más uno, debe votar por el sí. Si uno de los municipios no alcanza a cumplir los requisitos o gana el NO, no entraría a hacer parte del área.

En Cali el censo electoral dice que hay 1.838.101 personas aptas para votar, 91.906 correspondería al 5%, de las cuales 45.454 deberán coincidir con la elección del SI o el NO.

En Palmira el censo electoral dice que hay 286.515 personas aptas para votar, 14.326 correspondería al 5%, de las cuales 7.164 corresponden al 50% + 1.

En Jamundí el censo electoral dice que hay 121.227 personas aptas para votar, 6.062 correspondería al 5%, de las cuales 3.032 corresponden al 50% + 1.

En Candelaria el censo electoral dice que hay 81.284 personas aptas para votar, 4.065 correspondería al 5%, de las cuales 2.034 corresponden al 50% + 1.

➡️ #Entrevista 🗣️🎙️ | Cada municipio que quiera decidir, sí pertenecer o no al Area Metropolitana, @amso_oficial, debe tener votación mínimo del 5% de su censo electoral



Para Cali un aproximado de 90 mil personas. Registrador Nacional @HernanPenagos en @Caracol_Cali

En Dagua el censo electoral dice que hay 38.204 personas aptas para votar, 1.911 correspondería al 5%, de las cuales 957 corresponden al 50% + 1.

En Puerto Tejada el censo electoral dice que hay 35.543 personas aptas para votar, 1.778 correspondería al 5%, de las cuales 890 corresponden al 50% + 1.

En Villa Rica el censo electoral dice que hay 15.795 personas aptas para votar, 790 correspondería al 5%, de las cuales 396 corresponden al 50% + 1.

La registraduría dará el mismo 24 de noviembre el resultado para la conformación del Área Metropolitana del Sur Occidente, si es afirmativo, de inmediato podrían comenzar a gestionar la entrada al área municipios que han manifestado su interés como Yumbo, Florida, Pradera y Santander de Quilichao.